Бахтияр Гаджиев пожаловался на бесчеловечное обращение в тюремной больнице

19 февраля 2023, 20:29

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Арестованный активист Бахтияр Гаджиев, который 42-е сутки проводит голодовку и четвертый день отказывается от воды, заявил, что подвергается бесчеловечному обращению в тюремном госпитале, и попросил вернуть его оттуда в изолятор. Состояние Гаджиева вызвало опасения у его адвокатов.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки своей акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в этой больнице перешел к сухой голодовке. К Гаджиеву был приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним. Это возмутило активиста. Он заявил, что начнет пить воду только если от него уберут надзирателя. Необратимые последствия для организма Гаджиева могут наступить уже за несколько дней сухой голодовки, предупредили врачи.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сегодня ни адвокатам, ни родственникам Бахтияра Гаджиева не позволили встретиться с ним в тюремной больнице, что было объяснено запретом на посещения заключенных в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы по воскресеньям, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

После того, как адвокаты обратились на горячую линию аппарата омбудсмена, Гаджиеву позволили позвонить адвокатам.

«Состояние Бахтияра крайне тяжелое. Он с трудом говорил по телефону. Голос был слабым, говорил с паузами. Бахтияр пожаловался на условия содержания и заявил, что его подвергают бесчеловечному обращению. Его содержат в маленькой, непроветриваемой комнате площадью всего 6 кв.м. Более того, в этой комнате находятся еще несколько надзирателей. Когда Бахтияр засыпает, они включают телевизор и будят его. Бахтияр просит их, чтобы они не мешали ему спать. Однако они игнорируют просьбы и продолжают смотреть телевизор. Из-за плохого обращения Бахтияр хочет вернуться в СИЗО. Он просил, чтобы в связи с такой ситуацией я пожаловалась в Пенитенциарную службу. Бахтияр продолжает сухую голодовку. Но он готов начать пить воду, если надзирателей уберут из его палаты-камеры», - рассказала Садыгова.

Гаджиев также позвонил адвокату Агилю Лаиджу. «Бахтияр пожаловался на бесчеловечной обращение. На него оказывается психологическое давление, надзиратели мучают его расспросами, не дают ему спать, нарушают покой, включая на громкий звук телевизор. Он сказал, что если надзирателей уберут, психологическое давление прекратится, то он прекратит сухую голодовку и продолжит отказываться только от еды. Это предложение он выдвинул в письменной форме еще вчера (18 февраля), но пока от руководства учреждения нет никакой реакции», - сказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла».

Арест и обращение с Гаджиевым осудила Хельсинская комиссия США, которая отслеживает ситуацию с правами человека в 57 странах-участницах ОБСЕ. «Продолжающееся задержание и жестокое обращение в Азербайджане с Бахтияром Гаджиевым является вопиющей несправедливостью и грубым нарушением его основных обязательств в области прав человека. Политика США состоит и остается в том, что такие вопиющие нарушения не будут игнорироваться или оставаться безнаказанными», - сказано в заявлении Хельсинкской комиссии в Twitter.

Комментарий Пенитенциарной службы относительно требований Гаджиева в связи с выходным днем корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось, но ранее там подтвердили ведение Гаджиевым голодовки.

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