Бахтияр Гаджиев перешел к сухой голодовке

16 февраля 2023, 21:28

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Активист Бахтияр Гаджиев на 39-е сутки голодовки под арестом отказался и от воды, сообщил его адвокат. Решение начать сухую голодовку Гаджиев объяснил ограничениями в больнице Пенитенциарной службы.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева хотят там подвергнуть принудительному кормлению, хотя активист категорически возражает. 13 февраля Гаджиеву попытались принудительно поставить капельницу, но он воспротивился этому. На 37-е сутки голодовки Бахтияра Гаджиева суд в Баку в четвертый раз не удовлетворил ходатайство о переводе активиста под домашний арест.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Бахтияр Гаджиев сегодня во второй половине дня перешел к сухой голодовке, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж после телефонного разговора с самим активистом. Причиной такого шага, со слов Гаджиева, стало недовольство обращением с ним в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

«Бахтияру ввели ограничения на звонки в аппарат омбудсмена и своим близким. Его заявления в инстанции не принимают для отправки. Сегодня к нему не пустили его мать под предлогом того, что встречи с близкими полагаются раз в неделю и поскольку в воскресенье у Бахтияра был брат, то следующее свидание ему полагается лишь по истечении недели. Но это несостоятельный аргумент – в законе написано, что заключенным полагаются встречи 4 раза в месяц и не обязательно, чтобы они проводились с интервалом в неделю. А Бахтияр в этом месяце не исчерпал свой лимит. Да и с учетом того, что человек 39-е сутки проводит голодовку, ему могли бы сделать исключение», - отметил адвокат.

У Бахтияра Гаджиева даже не приняли заявление о переходе к сухой голодовке, подчеркнул Лаидж. «Гаджиев находится под сильным психологическим давлением. В связи с сухой голодовкой и возросшими рисками для здоровья и жизни Бахтияра Гаджиева я направил обращения в Министерство юстиции и к омбудсмену, чтобы они отреагировали и вмешались в ситуацию для обеспечения прав Гаджиева, ибо сухая голодовка приближает трагический финал в истории с необоснованным уголовным преследованием активиста», - продолжил адвокат.

Директор «Линии защиты» Руфат Сафаров на своей странице в Facebook* сегодня опубликовал видеообращение о том, что после перехода к сухой голодовке жизнь Бахтияра Гаджиева в опасности. Он призвал омбудсмена Сабину Алиеву срочно посетить Гаджиева, а руководство Пенитенциарной службы - соблюдать права активиста и воздержаться от принудительного кормления его, поскольку тот предупреждал, что в таком случае наложит на себя руки.

«Я также обращаюсь к главе государства Ильхаму Алиеву и министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову – не убивайте Бахтияра Гаджиева, не убивайте этого человека», - сказал Сафаров и потребовал от властей страны немедленно освободить Гаджиева.

Представители Пенитенциарной службы пока не прокомментировали решение Бахтияра Гаджиева о переходе к сухой голодовке.

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