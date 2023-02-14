Ходатайство о переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест отклонено четвертый раз

14 февраля 2023, 18:07

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Суд в Баку отказался перевести активиста Бахтияра Гаджиева под домашний арест, не вняв доводам защиты об ухудшении состояния здоровья обвиняемого в результате 37-дневной голодовки и отсутствии следственных действий. Гаджиев на заседании пообещал продолжать голодовку до освобождения, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева хотят подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя активист категорически возражает против такого вмешательства. 13 февраля Гаджиеву попытались принудительно поставить капельницу, но он воспротивился этому и заявил о недопустимости таких действий. Защита подала новое ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест. Сегодня два американских сенатора призвали власти Азербайджана немедленного освободить из заключения активиста Бахтияра Гаджиева, который 37-е сутки проводит голодовку

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Хатаинский районный суд Баку сегодня рассмотрел ходатайство о переводе активиста Бахтияра Гаджиева под домашний арест. Защита уже в четвертый раз подает ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест и однажды просила освободить его под залог, сообщил адвокат Гаджиева Агиль Лаидж.

"В этом раз мы обосновали ходатайство устранением "следственной необходимости" для содержания Бахтияра Гаджиева под стражей. Следственных мероприятий с Бахтияром не проводится уже больше месяца. С другой стороны, в результате длительной голодовки его состояние здоровья ухудшилось до критического уровня. Он нуждается в особом уходе для восстановления здоровья. Бахтияр голодает с коротким перерывом более 50 дней. Он в декабре голодал две недели и сейчас с 9 января отказывается от пищи уже 37 дней", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Гаджиев участвовал в процессе, несмотря на плохое самочувствие. "Он выглядел сильно истощенным. Голос у него был тихим, словно приглушенным. Тем не менее, он сказал, что дело против него сфабриковано с целью наказать за активную общественную деятельность, критику правительства, предание им огласке чиновничьего произвола на международной арене. Он заявил, что продолжит голодовку, пока его не освободят. Гаджиев также сказал, что пока находится в сознании не допустит медицинского вмешательства вопреки его воле", - рассказал адвокат.

Защита имеет право в течение трех дней обжаловать решение. "Мы сегодня или завтра подадим апелляцию на это решение. Мы будем добиваться изменения меры пресечения", - сказал адвокат.

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию об отказе в удовлетворении ходатайства защиты Гаджиева, однако отказались от комментариев. "Решения, выносимые судьями, не комментируются. Несогласные стороны могут по закону обжаловать их", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда на условиях анонимности.

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