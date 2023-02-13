Азербайджанский оппозиционер Оруджев объявил голодовку в СИЗО

13 февраля 2023, 14:14

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Член партии Народного фронта Азербайджана Муталлим Оруджев объявил голодовку в изоляторе, требуя оказать ему необходимую медицинскую помощь.

Как писал "Кавказский узел", Муталлим Оруджев был задержан 23 октября 2021 года после депортации в Азербайджан и обвинен в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В суде он отверг обвинение, заявив, что дал признательные показания под пытками. 21 октября 2022 года суд приговорил Оруджева к семи годам лишения свободы.

Муталлим Оруджев 12 февраля объявил голодовку в Бакинском СИЗО-3, расположенном в столичном пригороде Шувелан, из-за неоказания ему необходимой медицинской помощи, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сын активиста Эльвин Оруджев.

"Отец страдает от высокого кровяного давления, болей в груди и менингита. Но ему никакой медицинской помощи не оказывается. Вчера (12 февраля) он вновь официально обратился за медицинской помощью. Однако его обращение и в этот раз проигнорировали. Поэтому в знак протеста он решил объявить голодовку. Может быть, после этого в СИЗО отреагируют на проблемы со здоровьем у отца", - рассказал он.

Адвокат активиста Немат Керимли подтвердил, что его подзащитный объявил голодовку. "Муталлим Оруджев уже длительное врем болен. У него помимо повышенного кровяного давления и менингита, сейчас серьезные проблемы с легкими, что является последствием перенесенного коронавируса. В СИЗО у него нет доступа к врачебной помощи. Более того, содержание в многоместной камере, где другие заключенные много курят, усугубляет проблемы с его здоровьем. Вчера в очередной раз, не получив медицинской помощи, Оруджев объявил голодовку", - рассказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат отметил, что и сам обращался к руководству СИЗО для оказания Оруджеву эффективной медицинской помощи, однако результатов не добился.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы не ответили на телефонные звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Оруджев несколько лет назад уехал в Германию и продолжал там политическую деятельность, однако в июне 2021 года был депортирован обратно в Азербайджан, сообщили в Партии народного фронта Азербайджана. Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, также был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Оруджева и Керимли, еще два депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев и Малик Рзаев) были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Малик Рзаев осужден на семь лет лишения свободы.

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