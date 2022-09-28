Азербайджанский оппозиционер Малик Рзаев осужден на семь лет

28 сентября 2022, 18:40

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Сумгаитский суд приговорил арестованного после депортации из Германии активиста Малика Рзаева к семи годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков. Достоверных доказательств вины активиста не было представлено, заявил адвокат Немат Керимли.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционер Малик Рзаев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, сообщил о пытках после задержания. Жалоба Рзаева в ноябре 2021 года была передана в прокуратуру Сумгаита.

Сумгаитский суд по тяжким преступлениям сегодня огласил приговор Малику Рзаеву. Суд признал его виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы. Ранее прокурор просил для него 7,5 лет тюремного срока, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

По его словам, в ходе судебного следствия достоверных доказательств вины активиста не было представлено. "Все обвинение основывается на свидетельских показаниях самих сотрудников полиции, задержавших Рзаева. Обвинив Рзаева в торговле наркотиками в крупном размере, следствие не провело обыска по месту проживания активиста. Если он "наркобарон", то у него могли быть спрятаны наркотики и в других местах. Следствие также не смогло установить происхождение наркотиков. Они написали, что Рзаев приобрел наркотики у "неустановленного лица". Однако сторона обвинения не смогла ответить на вопросы, какие меры были приняты для установления происхождения наркотиков, у кого Рзаев приобрел наркотики для последующей продажи? Также суд не расследовал заявление Рзаева о пытках над ним после задержания с целью дачи признательных показаний. Эти показания не могут считаться доказательством, так как Рзаев был лишен права пригласить адвоката по выбору и его допрашивали фактически без участия защитника", - рассказал Керимли.По его словам, защита подаст апелляционную жалобу на приговор.

Член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов также подверг сомнению правомерность приговора. "Малик Рзаев - один из семи активистов, арестованных после высылки из Германии. Пятерым из них были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мы проводим мониторинг процессов над ними и можем свидетельствовать, что все эти дела написаны словно под копирку. Всех обвиняют в торговле наркотиками, но не устанавливают, где они их приобрели. Нет также данных о потенциальной клиентской базе "торговцев". Ведь если они занимались наркоторговлей, то должны были иметь каких-то постоянных клиентов. Всех задерживали с нарушением закона, не позволяли связаться с родными, пригласить адвоката по выбору, все жаловались на пытки с целью дачи признательных показаний", - рассказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека. Все они были признаны политзаключенными союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана".

Он отметил, что над Муталлимом Оруджевым, Джафаром Мирзоевым судебные процессы продолжаются, Анар Алиев все еще под следствием. Также под следствием Зия Ибрагимов и начался процесс над Самиром Ашуровым, которым предъявлены другие обвинения, отметил правозащитник.

Все семеро активистов, находясь в Германии, "принимали активное участие в протестных акциях с целью привлечения внимания к нарушениям прав человека в Азербайджане, заявляли об авторитарном характере власти в стране", отметил правозащитник.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Рзаеву.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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