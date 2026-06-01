Родным не позволили встретиться с Алескером Мамедли в бакинском СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники СИЗО-1 не разрешили встречу юридического представителя Toplum TV, медиаэксперта Алескера Мамедли с пожилой матерью и больной онкологическим заболеванием сестрой.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Последний - единственный из обвиняемых, кто находится на свободе под надзором полиции, все остальные заключены под стражу.

Юридическому представителю Toplum TV, медиаэксперту Алескеру Мамедли 31 мая не позволили встретиться в Бакинском СИЗО-1 с пожилой матерью и больной сестрой, вопреки положенному по графику свиданию.

«Вчера, 31 мая, пожилая, 82-летняя мать Алескера Мамедли и его страдающая онкологическим заболеванием сестра, преодолев более 400 километров пути приехали из Агдамского района в Баку, чтобы встретиться с ним. Однако им встречу с Алескером Мамедли не дали», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга медиаэксперта Гюнай Мамедли.

По ее словам, запрет встречи оказал негативное психологическое воздействие на А. Мамедли и его близких. «Как можно лишать человека, который, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжает терпеть эту несправедливость и ждать восстановления правды, даже той минимальной поддержки, которая у него оставалась по закону — личного свидания с родными людьми?», - отметила Гюнай Мамедли.

При этом она подчеркнула, что сам Мамедли имеет серьезные проблемы со здоровьем, и, в частности, щитовидной железы. Один из адвокатов участвующих в защите фигурантов дела Toplum TV в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что судебное следствие по этому делу завершилось.

По словам защитника, на следующее заседание запланировано выступление гособвинителя. «Судебное следствие проводилось не объективно, многие ходатайства защиты не удовлетворялись. Вообще в обвинительном акте общие слова отнесены ко всем обвиняемым и не ясно кто, какие конкретно противоправные действия совершил. Обвинения лишены достоверных доказательств. Даже свидетели обвинения в суде не дали показаний против обвиняемых лиц», - сказал адвокат не пожелавший быть названным.