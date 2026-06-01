×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:48, 1 июня 2026

Родным не позволили встретиться с Алескером Мамедли в бакинском СИЗО

Алескера Мамедли доставляют в суд. Фото: Voice of America (Ulviyya Guliyeva). https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники СИЗО-1 не разрешили встречу юридического представителя Toplum TV, медиаэксперта Алескера Мамедли с пожилой матерью и больной онкологическим заболеванием сестрой.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Последний - единственный из обвиняемых, кто находится на свободе под надзором полиции, все остальные заключены под стражу.

Юридическому представителю Toplum TV, медиаэксперту Алескеру Мамедли 31 мая не позволили встретиться в Бакинском СИЗО-1 с пожилой матерью и больной сестрой, вопреки положенному по графику свиданию.

«Вчера, 31 мая, пожилая, 82-летняя мать Алескера Мамедли и его страдающая онкологическим заболеванием сестра, преодолев более 400 километров пути приехали из Агдамского района в Баку, чтобы встретиться с ним. Однако им встречу с Алескером Мамедли не дали», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга медиаэксперта Гюнай Мамедли. 

По ее словам, запрет встречи оказал негативное психологическое воздействие на А. Мамедли и его близких. «Как можно лишать человека, который, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжает терпеть эту несправедливость и ждать восстановления правды, даже той минимальной поддержки, которая у него оставалась по закону — личного свидания с родными людьми?», - отметила Гюнай Мамедли.

При этом она подчеркнула, что сам Мамедли имеет серьезные проблемы со здоровьем, и, в частности, щитовидной железы. Один из адвокатов участвующих в защите фигурантов дела Toplum TV в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что судебное следствие по этому делу завершилось.

По словам защитника, на следующее заседание запланировано выступление гособвинителя. «Судебное следствие проводилось не объективно, многие ходатайства защиты не удовлетворялись. Вообще в обвинительном акте общие слова отнесены ко всем обвиняемым и не ясно кто, какие конкретно противоправные действия совершил.  Обвинения лишены достоверных доказательств. Даже свидетели обвинения в суде не дали показаний против обвиняемых лиц», - сказал адвокат не пожелавший быть названным. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
18:00, 30 мая 2026
Комитет ПАСЕ предложил усилить контроль за соблюдением Азербайджаном обязательств по правам человека
Карьер горнодобывающей компании. Фото: News.am
03:55, 30 мая 2026
Аналитики оценили запасы редкоземельных элементов на Южном Кавказе
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
21:27, 29 мая 2026
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг
Возвращение семей в Ходжалы. 26 мая 2026 г. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/v_xodzhaly_vernulis_eshche_29_zhitelei-4225655
19:47, 29 мая 2026
Пользователи соцсети поспорили о будущем Карабаха и Армении
Наргиз Абсаламова. Фото: https://www.meydan.tv/
07:45, 28 мая 2026
Осужденная по делу Abzas Media журналистка пожаловалась на отсутствие медицинской помощи
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Последние записи в блогах
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Сотрудник правоохранительных органов в кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставрополью
01 июня 2026, 10:58
Число госпитализированных посетителей кафе в Пятигорске выросло до 41

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше