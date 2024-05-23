Апелляционный суд отказал Абсаламовой в переводе под домашний арест

23 мая 2024, 12:02

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой на отказ суда предыдущей инстанции в ее переводе под домашний арест. Защита указала на нарушение прав журналистки, гарантированных Европейской конвенцией.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января суд оставил без удовлетворения жалобу арестованной журналистки Наргиз Абсаламовой на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими, а 9 февраля отказался удовлетворить ее жалобу на запрет телефонных разговоров с адвокатом. 24 февраля арест Абсаламовой был продлен на три месяца. Защита назвала решение суда необоснованным и сообщила о намерении его обжаловать.

В Азербайджане арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

22 мая в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Наргиз Абсаламовой на отказ ей в переводе под домашний арест, сообщила адвокат Ровшана Рагимова.

По ее словам, защита подавала ходатайство о переводе журналистки под домашний арест в связи с отсутствием в отношении нее следственных действий. Однако 15 мая Хатаинский районный суд Баку не удовлетворил ходатайство.

"Мы подали на решение Хатаинского районного суда жалобу в Бакинский апелляционный суд. Мы указали на отсутствие материальных и процессуальных оснований для содержания Абсаламовой под стражей.

Наргиз сама в суде сказала, что арестована необоснованно и обвинение в контрабанде не имеет к ней никакого отношения. И действительно следствие не представило первичных доказательств ее вины. Наргиз рассказала, что в Abzas Media проходила стажировку, готовила репортажи на социальные темы. Эта стажировка была необходима ей для поступления в магистратуру", – рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, продолжила Рагимова, после ареста Абсаламовой с ней было проведено всего одно следственное действие.

"Если нет активный следственных действий, то нет смысла журналистку держать под стражей. В этом изначально не было необходимости. Ибо она сначала была привлечена в качестве свидетеля и приходила на следствие по первому вызову, не пыталась скрыться, уклоняться от допросов. Мы указали, что до завершения следствия Наргиз Абсаламова может находиться под домашним арестом и, в случае необходимости, приходить на следственные действия в полицию. К сожалению, суд не внял нашим доводам и оставил Абсаламову под стражей", – отметила адвокат.

В отношении Абсаламовой нарушены целый ряд статей Европейской конвенции по правам человека, в том числе статья №5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), статья №6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и статья №18 (Пределы использования ограничений в отношении прав), подчеркнула Рагимова.

"Журналистку необоснованно арестовали. Ее жалобы объективно не расследуются. Права Абсаламовой ограничиваются за рамками, допустимого европейской конвенцией, то есть это очевидное нарушение статьи №18 Конвенции. Как она сама заявляет, ее преследуют за журналистскую деятельность", – отметила адвокат.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ходатайство в отношении Абсаламовой было отклонено.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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