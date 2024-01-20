Федерации журналистов потребовали остановить преследование коллег в Азербайджане

20 января 2024, 14:50

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Властям Азербайджана следует снять обвинения с арестованных журналистов изданий Abzas Media и Kanal-13 и освободить их, заявили Международная и Европейская федерации журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 16 января азербайджанские активисты и журналисты в изгнании, встревоженные усилением репрессий против критиков власти в Азербайджане, учредили в Европе гражданскую коалицию, чтобы добиться реакции международных структур.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев, он арестован по обвинению в самовольном строительстве и контрабанде валюты. По делу Оруджева арестован также журналист Шамо Эминов.

В Азербайджане происходит "тревожная волна арестов и репрессий против независимых журналистов и средств массовой информации", указали в совместном заявлении Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ). С ноября 2023 года в стране задержаны 10 журналистов, указали федерации, заявив, что "решительно осуждают подавление свободы СМИ в Азербайджане".

В последние дни произошли новые аресты журналистов, говорится в публикации на сайте IFJ, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В частности, указывается, что 13 января репортер новостного сайта расследований Abzas Media Эльнара Гасымова решением суда была арестована на четыре месяца. Двумя днями позже журналист JAMnews Шахин Рзаев был арестован по обвинению в «мелком хулиганстве» на 15 суток. (На следующий день апелляционный суд заменил Рзаеву наказание на штраф и освободил его. – Прим. «Кавказского узла».)

"Ноябрь 2023 года ознаменовал начало репрессий против расследовательских изданий и журналистов, критикующих правительство, а также двух активистов и одного оппозиционного политика по сфабрикованным обвинениям", - сказано в заявлении. Его авторы указали на преследования журналистов Abzas Media и Kanal-13.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Генеральные секретари IFJ и EFJ Энтони Белланжер и Рикардо Гутьеррес призвали власти Азербайджана освободить всех журналистов и снять с них сфабрикованные обвинения.

"Мы являемся свидетелями волны репрессий, направленных на запугивание всех журналистов, работающих в стране, особенно тех, которые расследуют факты коррупции. Эти аресты, произведенные на основании ложных подозрений, направлены прежде всего на защиту преступной деятельности политических властей и их пособников", - говорится в заявлении.

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