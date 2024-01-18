Шахин Рзаев связал свой арест с публикацией в соцсети

18 января 2024, 04:14

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Азербайджанский журналист Шахин Рзаев связал свое преследование с публикацией в социальной сети, а досрочное освобождение из-под ареста объяснил тем, что “неправильно понятый” пост уже удален.

Как писал "Кавказский узел", 15 января стало известно, что политобозреватель Шахин Рзаев был отправлен под административный арест на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Активисты и журналисты усомнились в справедливости обвинения Рзаева в мелком хулиганстве. 16 января вечером Рзаев был освобожден из-под стражи, поскольку апелляционный суд заменил ему административный арест на штраф.

Шахин Рзаев работал новостным редактором JAMnews до 2018 года, в настоящее время является обозревателем издания, сообщила ранее "Кавказскому узлу" главред JAMnews Маргарита Ахвледиани.

Политический обозреватель Шахин Рзаев 17 января опубликовал в Facebook* пост с объяснением вероятных причин ареста, частично пролив свет и на условия своего досрочного освобождения.

По словам Рзаева, административное преследование было связано с неким ранее опубликованным “по неосторожности” постом, который теперь удален. Раскрывать содержание той публикации журналист не стал, отметив лишь, что пост был “двусмысленным”.

«Меня неправильно поняли, я имел в виду совершенно противоположное. Сам виноват, надо было более точнее выразить свою мысль», - написал Рзаев. Он отметил, что «в правовой системе США есть понятие "plea agreement" (сделка с правосудием)» и на основе такой договоренности» он добровольно подписал протокол полиции, обвинившей его в мелком хулиганстве.

«В то время, как в Кодексе об административных проступках предусмотрено за это деяние штраф в размере 50-100 манат, мне зачитали приговор об аресте на 15 суток. Поэтому я сам подал апелляцию (без адвоката) и наказание было смягчено до 50 манат. За два дня проверили, что я не враг, пришли к правильному выводу», - заметил Рзаев с долей иронии.

Процесс своего задержания журналист назвал «безобразным». «Какова была необходимость трем силачам из «горотдела» устраивать на меня засаду на нашей улице, сажать в машину, выкручивая руки?» - недоумевает Рзаев.

Жалоб на условия содержания в Бинагадинском пункте для арестованных в административном порядке у журналиста нет: по словам Рзаева, его содержали «в чистой, отремонтированной, отапливаемой камере», «пища была более менее сносной», а сотрудники - более вежливыми, чем он ожидал. Единственным недостатком пребывания там он назвал отсутствие книг для чтения.

«Медицинскую помощь оказали оперативно (не мне понадобилась, а сокамернику). Вдаваться в детальные подробности не считаю нужным, в любом случае это запомнится как приключение со счастливым концом», - резюмирует Рзаев.

Журналист лично подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что процитированный пост на его странице написал им лично. От дополнительных комментариев Рзаев воздержался, отметив лишь, что виновным себя не признает, хотя и подписал протокол “ради сделки”.

В удаленном посте Рзаева, по некоторым данным, содержалась критика в адрес президента Азербайджана, отмечает автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Читавшие его высказывание (люди) утверждают, что там содержалась критика первого лица", - указал он. Комментируя "сделку" Рзаева блогер рассуждает о практике неравномерного и условного исполнения законов в Азербайджане.

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