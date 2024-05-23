Сын Кадырова получил должность в футбольном клубе "Ахмат"

23 мая 2024, 13:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил сегодня, что сложил с себя полномочия президента футбольного клуба "Ахмат", а его новым руководителем назначен 18-летний сын главы республики Ахмат Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", 15 мая Магомед Даудов объявил о досрочном прекращении своих полномочий на посту председателя парламента Чечни. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи спрогнозировали продвижение Даудова на федеральный уровень.

О том, что Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту Чечни, стало известно 21 мая.

О сложении полномочий президента футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов сообщил сегодня в своем телеграм-канале. Совет директоров утвердил новым президентом клуба сына главы Чечни Рамзана Кадырова – Ахмата Кадырова, который является министром республики по физической культуре и спорту, отметил Даудов.

Он уточнил, что был президентом футбольного клуба "Ахмат" 13 лет – с 2011 года.

Напомним, сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики в ноябре 2023 года, тогда ему было 18 лет. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В марте 2023 года Ахмат Кадыров, которому тогда еще было 17 лет, встречался с президентом России Владимиром Путиным. Правозащитники, знакомые с реалиями Чечни, расценили эту встречу как сигнал, что власть в Чечне и дальше будет передаваться по наследству.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.