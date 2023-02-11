Защита и родственники встревожены сведениями о госпитализации Бахтияра Гаджиева

11 февраля 2023, 00:47

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Активиста Бахтияра Гаджиева после 33 дней голодовки в СИЗО планируют подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя он категорически возражал против такого вмешательства и угрожал суицидом, заявили его защитники.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты Бахтияра Гаджиева, который уже 33 дня голодает в бакинском СИЗО, настаивают на его срочной госпитализации. Сам оппозиционер, несмотря на просьбы родных, отказывается прекратить акцию и пригрозил перейти на сухую голодовку. На 32-й день голодовки Гаджиев ограничил употребление жидкости, но 10 февраля адвокаты уговорили его не переходить к сухой голодовке.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Бахтияра Гаджиева собираются принудительно перевести в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, сообщил «Кавказскому узлу» вечером 10 февраля исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров со ссылкой «на надежный источник». Правозащитник не исключил, что активиста "уже этапировали туда".

По словам Сафарова, перевод Гаджиева в госпиталь Пенитенциарной службы может быть связан с резким ухудшением состояния активиста.

«9 февраля во время медицинского обследования Бахтияр отказался от предложения госпитализировать его даже в гражданскую клинику и отверг также предложение сделать ему инфузию. Бахтияр сказал, что он любо выйдет из тюрьмы живым на свободу, либо вынесут его тело», - сообщил он.

Сафаров выразил опасение, что в знак протеста против принудительного кормления Гаджиев может совершить самоубийство. «Если, Бахтияра Гаджиева вздумают принудительно кормить через зонд, связав ему руки и ноги, это может привести к тому, что Бахтияр наложит потом на себя руки. Мы сильно беспокоимся за Бахтияра, тем более, что в субботу и воскресенье в СИЗО не пускают адвокатов. Мы обратились к руководству Пенитенциарной службы с просьбой не позднее утра субботы допустить к Бахтияру адвокатов для прояснения места его содержания. А от властей мы требуем свобождения Бахтияра», - сказал он.

Видеообращение Сафарова к руководству Пенитенциарной службы с требованием прояснить судьбу Гаджиева опубликовано на его странице в Facebook*. Там же опубликовано видеообращение матери Бахтияра Гаджиева Солиды Мовлаевой.

"Бахтияр вчера (9 февраля) через адвокатов передал, что не хочет госпитализации. Он проводит голодовку, требуя своего освобождения. К нему хотят применить силу, принудительно кормить искусственным путем. Он не преступник, он не хулиган, он всего лишь отстаивает свои права. Если надо переводить его в больницу, то пусть его поместят в гражданскую клинику, пусть не идут против его воли. Если с ним что-то случится, произойдет трагедия, то прямую ответственность за это будут нести глава государств и министр внутренних дел", - заявила Солида Мовлаева в своем обращении.

Гаджиев 9 февраля просил адвокатов отозвать жалобу на Пенитенциарную службу, которую защита подала из-за отсутствия реакции ведомства на обращение адвокатов с просьбой госпитализировать активиста, сообщила адвокат Зибейда Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

«Если раньше Бахтияр жаловался на отсутствие эффективной медицинской помощи, то в последние дни он отказался даже от предполагаемой госпитализации, ужесточив свое требование об освобождении. Он даже нам сказал: «либо я выйду в горизонтальном положении, либо в вертикальном», - сказала адвокат.

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