Американские сенаторы призвали освободить Бахтияра Гаджиева

14 февраля 2023, 13:56

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Двое американских сенаторов призвали власти Азербайджана немедленного освободить из заключения активиста Бахтияра Гаджиева, который 37-е сутки проводит голодовку. Гаджиева сегодня посетили представители Международного комитета Красного Креста.

Как сообщал "Кавказский узел", на 33 сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева хотят подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя активист категорически возражает против такого вмешательства. 13 февраля. Бахтияру Гаджиеву попытались принудительно поставить капельницу, но он воспротивился этому и заявил о недопустимости таких действий. Защита подала новое ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

На голодовку Гаджиева отреагировали американские сенаторы Бен Кардин и Дик Дурбин«Я призываю правительство Азербайджана немедленно освободить активиста Бахтияра Гаджиева, несправедливо арестованного по ложным обвинениям в декабре. Мы можем и будем привлекать к ответственности всех тех, кто стремится подорвать права человека», - написав Кардин в Twitter, перепостив заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса по делу Гаджиева.

Дурбин также призвал к освобождению Гаджиева.



«Я по-прежнему считаю, что будущее Азербайджана должно быть в демократическом сообществе, но задержание политических заключенных, таких как активист Бахтияр Гаджиев, подрывает этот путь. Азербайджан должен немедленно освободить Гаджиева и других политзаключенных», - написал он в Twitter.

Гаджиев 37-е сутки продолжает голодовку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев после встречи с ним 14 февраля в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы. «Бахтияр был очень вял, сообщил о сильных болях по всему телу. За сутки он похудел еще на 200 граммов и весил 68,1 кг, в то время как при поступлении в СИЗО весил 84,5 кг. Утром у него взяли образцы крови на анализы – но результаты пока не были известны», - сообщил адвокат.

По его словам, Гаджиев жаловался на содержание в очень тесной комнате.«Как раз при мне к Бахтияра Гаджиеву пришли представители Международного комитета Красного креста. Они сами увидели его состояние», - сказал адвокат Мехтиев, добавив, что Гаджиев отказывается от введения ему лекарств через капельницу и намерен голодать до своего освобождения.

В Бакинского представительстве МККК отказались от комментариев, сославшись на то, что организация не предоставляет публичной информации о посещаемых лицах.

В Пенитенциарной службе лишь отметили, что Гаджиев содержится в Лечебном учреждении под наблюдением врачей, отказавшись от других комментариев.

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