Бахтияр Гаджиев. Фото: https://qafqazinfo.az/news/detailru/Бахтияр%20Гаджиев%20отправился%20в%20Шушу-%20Фото-4993

14 февраля 2023, 13:56

Американские сенаторы призвали освободить Бахтияра Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Двое американских сенаторов призвали власти Азербайджана немедленного освободить из заключения активиста Бахтияра Гаджиева, который 37-е сутки проводит голодовку. Гаджиева сегодня посетили представители Международного комитета Красного Креста.

Как сообщал "Кавказский узел", на 33 сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева хотят подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя активист категорически возражает против такого вмешательства. 13 февраля. Бахтияру Гаджиеву попытались принудительно поставить капельницу, но он воспротивился этому и заявил о недопустимости таких действий. Защита подала новое ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

На голодовку Гаджиева отреагировали американские сенаторы Бен Кардин и Дик Дурбин«Я призываю правительство Азербайджана немедленно освободить активиста Бахтияра Гаджиева, несправедливо арестованного по ложным обвинениям в декабре. Мы можем и будем привлекать к ответственности всех тех, кто стремится подорвать права человека», - написав Кардин в Twitter, перепостив заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса по делу Гаджиева.

Дурбин также призвал к освобождению Гаджиева.
 
«Я по-прежнему считаю, что будущее Азербайджана должно быть в демократическом сообществе, но задержание политических заключенных, таких как активист Бахтияр Гаджиев, подрывает этот путь. Азербайджан должен немедленно освободить Гаджиева и других политзаключенных», - написал он в Twitter.

Гаджиев 37-е сутки продолжает голодовку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев после встречи с ним 14 февраля в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы. «Бахтияр был очень вял, сообщил о сильных болях по всему телу. За сутки он похудел еще на 200 граммов и весил 68,1 кг, в то время как при поступлении в СИЗО весил 84,5 кг. Утром у него взяли образцы крови на анализы – но результаты пока не были известны», - сообщил адвокат.

По его словам, Гаджиев жаловался на содержание в очень тесной комнате.«Как раз при мне к Бахтияра Гаджиеву пришли представители Международного комитета Красного креста. Они сами увидели его состояние», - сказал адвокат Мехтиев, добавив, что Гаджиев отказывается от введения ему лекарств через капельницу и намерен голодать до своего освобождения.

В Бакинского представительстве МККК отказались от комментариев, сославшись на то, что организация не предоставляет публичной информации о посещаемых лицах.

В Пенитенциарной службе лишь отметили, что Гаджиев содержится в Лечебном учреждении под наблюдением врачей, отказавшись от других комментариев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Врач подтвердил угрозу комы у Бахтияра Гаджиева", "Миятович призвала власти Азербайджана освободить Бахтияра Гаджиева", "Защита и родственники встревожены сведениями о госпитализации Бахтияра Гаджиева".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 февраля 2023, 14:20

14 февраля 2023, 13:51

  • Жители Чечни рассказали о методах работы комиссий по сохранению браков

    Развитие технологий и современные тренды оказывают большое влияние на институт семьи в Чечне. Причиной разводов все чаще становится отсутствие внимания супругов друг к другу из-за чрезмерного увлечения компьютерами и гаджетами. Созданная властями комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений помогает снизить число разводов, рассказали в муфтияте республики. В Чечне проблема сохранения семей и ранее решалась благодаря сложившимся традициям помогать и примирять поссорившихся супругов без участия чиновников или властей, поделилась представитель НПО.

14 февраля 2023, 12:54

14 февраля 2023, 12:01

  • Жители Хутраха отказались от претензий к властям

    Случай, когда жителям дагестанского села Хутрах пришлось по сугробам нести односельчанку в больницу соседнего села, является исключительным. Зимой в этой местности снегопады бывают часто, и власти в тот же день оперативно расчистили дорогу, заявили сельчане.

14 февраля 2023, 11:10

  • Военный из Дагестана погиб на Украине

    Военнослужащий Шамиль Алибегов из Кизилюртовского района погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 350 военных из Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи