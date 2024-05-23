Жителю Магаса отказано в смягчении наказания за покушение на супругу

23 мая 2024, 12:42

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Верховный суд Ингушетии отказался смягчить наказание жителю Магаса, приговоренного к семи годам заключения. Ранее он нанес своей жене несколько ударов ножом после того, как она подала на развод.

По данным следственного управления СКР по Ингушетии, Верховный суд республики оставил в силе приговор Магасского районного суда, который признал 29-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство и приговорил его к семи годам лишения свободы.

18 июля 2022 года житель Магаса нанес своей жене несколько ударов ножом из-за личной неприязни, возникшей после того, как она подала на развод. Супруга оказала ему сопротивление, кроме того в происходящее вмешались посторонние люди, сообщило ведомство 22 мая в своем телеграм-канале.

Комментариев от представителей осужденного не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 декабря 2023 года стало известно, что суд приговорил к семи годам заключения Курейша Тимурзиева, который нанес жене, главе благотворительного фонда "Клуб добрых людей" Нате Матиевой, несколько ножевых ранений из-за ее желания развестись. Случай с Матиевой напомнил о судьбе жительницы Северной Осетии Регины Гагиевой, убитой бывшим мужем, и о необходимости защищать пострадавших от домашнего насилия, отметила автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ" в своем посте "Нападение на Нату Матиеву – история, которая опять ничего не изменит".

Напомним, в сентябре 2019 года 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева получила ножевые ранения и через неделю умерла в больнице. По версии следствия, на нее из ревности напал ее бывший муж – бывший полицейский Вадим Техов. 4 февраля 2021 года бывший Техов был признан виновным в убийстве Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения. В ноябре 2022 года стало известно, что он освободился из колонии.

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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