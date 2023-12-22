Приговор жителю Ингушетии за попытку убийства жены напомнил о проблеме домашнего насилия на Северном Кавказе

22 декабря 2023, 21:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к семи годам колонии Курейша Тимурзиева, который нанес жене, главе благотворительного фонда "Клуб добрых людей" Нате Матиевой, несколько ножевых ранений из-за ее желания развестись. Случай с Матиевой напомнил о судьбе жительницы Северной Осетии Регины Гагиевой, убитой бывшим мужем, и о необходимости защищать пострадавших от домашнего насилия, отметила блогер "Кавказского узла".

Суд в Магасе признал 28-летнего Курейша Тимурзиева виновным в покушении на убийство жены – руководительницы благотворительного фонда "Клуб добрых дел" Наты Матиевой, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

По версии следствия и суда, мужчина 18 июля 2022 года в помещении служебного кабинета благотворительного фонда в городе Магас в связи с ее желанием жены оформить развод нанес ей жене "множественные удары ножом, в том числе в жизненно важные органы", причинив "тяжкий вред здоровью". Он не смог закончить задуманное, так как женщина активно сопротивлялась и ей на помощь пришли посторонние люди. Суд "приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила сегодня прокуратура Ингушетии на своем сайте.

Как следует из карточки дела на сайте Магасского районного суда, дело Курейша Тимурзиева поступило в суд 23 января. Состоялось не менее 13 заседаний, последнее из них было назначено на 11 декабря, однако информации об его итогах в карточке дела не содержится.

Тимурзиев и Матиева женаты с 2019 года, у них есть дочь. Сестра пострадавшей Оксана Матиева рассказала, что в семье часто были скандалы. "Первый раз большой скандал произошел, когда их дочке было семь месяцев, в феврале 2021 года. Ссоры в основном были на почве того, что он не работал, иногда запрещал ей ходить на работу, чтобы показать, кто в доме хозяин. В последнее время скандалы были из-за увлечения психотропными веществами", — привела ее слова сегодня "Фортанга". Оксана Матиева отметила, что её сестру "от смерти спасли сантиметры" — Тимурзиев едва не задел артерии на её бедре и шее.

О схожести случаев с покушением на убийство Наты Матиевой и убийством Регины Гагиевой в Северной Осетии писала автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ".

"Регина Гагиева не раз обращалась в полицию из-за побоев и преследований. Максимум чего удалось добиться Регине – это штрафа в 5 тысяч. Сестра Матиевой говорит, что Ната тоже жаловалась – обращалась к родственникам, в мечеть. <...> Ещё истории похожи тем, что это очередной случай, после которого опять ничего не изменится. Домашнее насилие не криминализируют, не введут вдруг охранные ордера, ни в Северной Осетии, ни в Ингушетии не появятся шелтеры – убежища для пострадавших от насилия, люди не перестанут под новостями о зарезанных девушках писать "не всё так однозначно"", - написала она в своем посте "Нападение на Нату Матиеву - история, которая опять ничего не изменит".

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2019 года 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева получила ножевые ранения и через неделю умерла в больнице. По версии следствия, на нее из ревности напал ее бывший муж Вадим Техов. Регина Гагиева скрывала, что подвергалась побоям, когда была замужем. Родственники узнали об этом лишь тогда, когда следы избиений уже "невозможно было скрыть", рассказала ранее "Кавказскому узлу" мать Регины Зема. Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили правозащитники.

4 февраля 2021 года бывший полицейский Вадим Техов был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения. В ноябре 2022 года стало известно, что Техов освободился из колонии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.