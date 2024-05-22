Михаил Балабанов приговорен к четырем с половиной года заключения

22 мая 2024, 15:33

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Балабанова, признавшего вну в подготовке поджога военкомата на Ставрополье, к четырем годам и шести месяцам заключения по делу статье о подготовке теракта.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону с января рассматривает дело Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске. Подсудимый признает вину частично: он не отрицает совершения конкретных действий, но отказывается признавать их приготовлением к теракту. Защита оспаривает квалификацию дела по террористической статье и указывает суду на свидетельства провокации со стороны силовиков. При этом в первичных показаниях Балабанова на предварительном следствии зафиксировано признание в ненависти к российскому руководству. Обвинение потребовало приговорить Михаила Балабанова к девяти годам лишения свободы.

Уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан на Ставрополье в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. На первых допросах подсудимый признал вину в подготовке поджога.