Михаил Балабанов. Фото: https://www.instagram.com/solidarity.zone/p/CtZoFrfr6h1/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

22 мая 2024, 15:33

Михаил Балабанов приговорен к четырем с половиной года заключения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Балабанова, признавшего вну в подготовке поджога военкомата на Ставрополье, к четырем годам и шести месяцам заключения по делу статье о подготовке теракта.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону с января рассматривает дело Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске. Подсудимый признает вину частично: он не отрицает совершения конкретных действий, но отказывается признавать их приготовлением к теракту. Защита оспаривает квалификацию дела по террористической статье и указывает суду на свидетельства провокации со стороны силовиков. При этом в первичных показаниях Балабанова на предварительном следствии зафиксировано признание в ненависти к российскому руководству.  Обвинение потребовало приговорить Михаила Балабанова к девяти годам лишения свободы.

Уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан на Ставрополье в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. На первых допросах подсудимый признал вину в подготовке поджога.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор 21-летнему казанцу Михаилу Балабанову. Молодого человека признали виновным в приготовлении к «террористическому акту» (ч. 1 ст 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы. 2 года из них он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщил сегодня проект "Зона солидарности".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Обвинение приписало Балабанову мотив ненависти к властям", "Житель Санкт-Петербурга осужден по делу о подготовке теракта в Ставрополе", "Защита потребовала допроса квартирной хозяйки Балабанова". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 мая 2024, 16:11

  • Дорога в Киранц разблокирована

    Жители Киранца могут пользоваться старой дорогой, участок которой должен отойти Азербайджану по итогам делимитации, до тех пор пока не будет построена новая дорога, сообщил глава села.

22 мая 2024, 14:47

22 мая 2024, 13:59

22 мая 2024, 13:16

22 мая 2024, 12:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи