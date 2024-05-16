Обвинение потребовало девять лет для Михаила Балабанова

16 мая 2024, 03:10

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В ходе прений в Южном окружном военном суде прокурор потребовала приговорить 21-летнего Михаила Балабанова к девяти годам заключения по обвинению в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске. Вина Балабанова доказана не была, в деле есть признаки фальсификации, указала защита, попросив оправдать подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону с января рассматривает дело Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке к поджогу военкомата в Невинномысске. Подсудимый признает вину частично: он не отрицает совершения конкретных действий, но отказывается признавать их приготовлением к теракту. Защита оспаривает квалификацию дела по террористической статье и указывает суду на свидетельства провокации со стороны силовиков. При этом в первичных показаниях Балабанова на предварительном следствии зафиксировано признание в ненависти к российскому руководству.

Уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан на Ставрополье в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. На первых допросах подсудимый признал вину в подготовке поджога.

Заседание по делу Михаила Балабанова в Южном окружном военном суде 15 мая началось с двухчасовой задержкой, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Виталий Савин.

«Сначала была задержка на два часа – не успели доставить подсудимого. Потом новая прокурор решила огласить материалы оперативно-розыскной деятельности и оглашала их еще примерно час. Затем она зачем-то заявила ходатайство вызвать на допрос следователя, который вел дело Михаила, хотя у меня к нему особых вопросов не было. И Михаил говорил, что давление на него оказывали только при задержании, и сам следователь отметил, что Балабанов поступил к нему через два часа после фактического задержания. Мы попытались оспорить это ходатайство, но суд удовлетворил его и следователя допрашивали по видеосвязи. Я спросил, подтверждает ли он тот факт, что Михаила привезли к нему через два часа после фактического задержания. Он подтвердил», - рассказал Савин.

Затем суд перешел к прениям сторон и прокурор запросила для Балабанова девять лет лишения свободы. По словам адвоката, она также предприняла попытку «расширить» обвинение. «Когда прокурор зачитывала обвинение, я явственно услышал, что она дважды произнесла фразу «подготовка к взрыву». Я встаю и говорю: «У нас в деле здесь «приготовление к поджогу», а прокурор говорит о взрыве». В итоге она заметила, что это, мол, техническая ошибка», - рассказал защитник.

При этом Савин отметил, что содержавшиеся в первоначальных показаниях Балабанова слова о ненависти к руководству России не были использованы для утяжеления обвинения. «Если это не было вменено изначально (а это именно так), то оно не может быть впоследствии довменено», - подчеркнул адвокат.

Сам Савин в ходе премий указал, что вина Михаила Балабанова доказана не была. В частности, следствие не представило доказательств, что подсудимый собирался поджигать именно военкомат: Балабанов до задержания побывал возле ряда других объектов, и хотя задержали его у здания военкомата, никаких предметов для поджога в этот момент у него с собой не было.

Адвокат поставил под сомнение достоверность фрагмента переписки своего подзащитного с неким человеком, представившимся сотрудником ГУР Минобороны Украины. В этом фрагменте переписки говорилось о поджоге, при этом сам Балабанов указывал в своих показаниях, что текст переписки был изменен. Его слова об изменениях не были опровергнуты в ходе предварительного и судебного следствия. «Таким образом, утверждение стороны обвинения о том, что непосредственным объектом посягательства в виде поджога должен был являться именно военный комиссариат Невинномысска и Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, является не более чем предположением органа следствия, которое не может быть положено в обоснование обвинительного приговора», - заявил Савин в ходе прений.

Адвокат также отметил, что все неясности в деле проясняются, если принять во внимание утверждение защиты об инспирированном характере действий Балабанова, который стал объектом провокации сотрудников спецслужб. Он напомнил, что человек, с которым Балабанов вел переписку, передал ему в Невинномысске деньги на оплату расходов. «Без денег, которые он получил 10 декабря 2022 года, он не смог бы ни оплатить квартиру, ни купить те компоненты по списку, который дал ему этот человек», - заявил Савин. Он вновь подчеркнул, что за Балабановым “очень плотно следила ФСБ, что доказывают представленные в суде видеоматериалы” и факт давления со стороны сотрудников этой структуры на обвиняемого после его задержания. Сотрудники спецслужбы, в числе прочего, требовали, чтобы Балабанов не говорил о деньгах, которые получил 10 декабря 2022 года, и Балабанов длительное время не сообщал об этом следствию.

«Известны данные, что сотрудники ФСБ для фабрикации уголовных дел могут под видом «украинцев» в личной переписке подстрекать, в том числе за деньги, к преступлению”, - заявил защитник в суде. Он обратил внимание, что в течение 2023 года на рассмотрение судов поступило рекордное количество дел по статье 205 УК РФ. “За «раскрытие» и «расследование» таких дел кто-то, безусловно, получил повышение, следующее звание, премию и так далее”, - заметил он.

Изложив эти доводы, адвокат призвал суд оправдать Балабанова за отсутствием в его деянии состава преступления. Он назвал оправдательный приговор “единственно возможным законным результатом” процесса.

Защитник отметил, что прения по делу Балабанова не вызвали всплеска интереса со стороны медиа, - на заседании присутствовали два корреспондента, которые и ранее посещали процесс. Следующее заседание суда по делу Михаила Балабанова назначено на 22 мая.

«Суд хотел, чтобы Михаил выступил 15 мая с последним словом, но он отказался, заявив, что не готов. Тогда суд предложил ему подготовиться во время перерыва, но Михаил отказался, заметив, что ему надо проконсультироваться со мной и только потом готовить последнее слово», - рассказал адвокат Савин. Он добавил, что Балабанов при общении с ним не упоминал о каком-либо давлении или дискриминации в СИЗО.

Отец Михаила Балабанова Вячеслав Балабанов сообщил «Кавказскому узлу», что его посылки и письма сыну и доходили вовремя, и никакого давления со стороны силовиков он не ощущал.

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