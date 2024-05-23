Грачья Гевондян. Фото: www.pastinfo.am https://www.pastinfo.am/ru/news/2024/05/23/ewm78q3to/1769211

23 мая 2024, 11:29

Грачья Гевондян избежал ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отклонил ходатайство следователя об аресте сына певца Спитакци Айко – Грачья Гевондяна, и освободил его. Ранее Гевондяну вменили подготовку к захвату органов власти.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что Следком Армении задержал местного жителя по обвинению в подготовке захвата органов государственной власти. Адвокаты заявили, что речь идет о сыне певца Спитакци Айко – Грачья Гевондяне.

Из-за отсутствия обоснованного подозрения суд отклонил ходатайство следствия об аресте Грачья Гевондяна, подозреваемого в подготовке захвата органов государственной власти, сообщил его адвокат Эрик Алексанян. "По решению суда Грачья Гевондян был освобожден прямо в зале суда", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, во версии следствия, Гевондян собрал группу людей, чтобы захватить здания правительства, парламента и полиции, а также с применением насилия завладеть полномочиями парламента и правительства. Его мотивом следствие считает несогласие с проводимой руководством Армении внешней и внутренней политикой.

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Примечание:

"Дело "Крестоносцев" стало реакцией властей на радикализацию армянского общества", "Правозащитники сочли несоразмерным уголовное преследование за критику Пашиняна", "Обвиняемые в оскорблении Пашиняна отпущены из-под стражи". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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