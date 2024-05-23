23 мая 2024, 06:14

Армянский оппозиционер обвинен в попытке захвата власти

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Житель Армении, “близкий к представителю оппозиционного политического блока”, задержан по обвинению в подготовке захвата органов государственной власти. 

Следственный комитет Армении отчитался о предотвращении захвата власти в стране. По делу задержан один подозреваемый. 

По информации следствия, мужчина, который "не согласен с проводимой руководством Армении внешней и внутренней политикой", собрал группу людей, чтобы "захватить здания правительства, Национального Собрания и полиции, а также с применением насилия завладеть полномочиями парламента и правительства". 

Как утверждает следствие, план планировалось реализовать в ходе митинга, намеченного на 26 мая, но полиция вычислила руководителя заговорщиков. 

В официальном пресс-релизе ведомства названы только инициалы обвиняемого - Г.Г. Наряду с этим утверждается, что он близок "к представителю оппозиционного политического блока”. Речь идет о сыне певца Спитакци Айко Грачья Гевондяне, заявили его адвокаты Александр Кочубаев и Эрик Алексанян в Facebook*.

На видеокадрах, которые распространил Следственный комитет,  Гевондян большую часть времени запечатлен рядом с депутатом парламента, сыном второго президента Армении Левоном Кочаряном во время разных акций протеста.

Ведомство также обнародовало запись телефонного разговора с участием обвиняемого, однако адвокаты Гевондяна уже заявили, что голос на этой записи не принадлежит их подзащитному. Из сообщения СК Армении также следует, что предполагаемые сообщники обвиняемого в захвате власти пока не установлены. 

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Примечание:

"Дело "Крестоносцев" стало реакцией властей на радикализацию армянского общества", "Правозащитники сочли несоразмерным уголовное преследование за критику Пашиняна", "Обвиняемые в оскорблении Пашиняна отпущены из-под стражи". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 мая 2024, 06:14

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