Армянский оппозиционер обвинен в попытке захвата власти

23 мая 2024, 06:14

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Житель Армении, “близкий к представителю оппозиционного политического блока”, задержан по обвинению в подготовке захвата органов государственной власти.

Следственный комитет Армении отчитался о предотвращении захвата власти в стране. По делу задержан один подозреваемый.

По информации следствия, мужчина, который "не согласен с проводимой руководством Армении внешней и внутренней политикой", собрал группу людей, чтобы "захватить здания правительства, Национального Собрания и полиции, а также с применением насилия завладеть полномочиями парламента и правительства".

Как утверждает следствие, план планировалось реализовать в ходе митинга, намеченного на 26 мая, но полиция вычислила руководителя заговорщиков.

В официальном пресс-релизе ведомства названы только инициалы обвиняемого - Г.Г. Наряду с этим утверждается, что он близок "к представителю оппозиционного политического блока”. Речь идет о сыне певца Спитакци Айко Грачья Гевондяне, заявили его адвокаты Александр Кочубаев и Эрик Алексанян в Facebook*.

На видеокадрах, которые распространил Следственный комитет, Гевондян большую часть времени запечатлен рядом с депутатом парламента, сыном второго президента Армении Левоном Кочаряном во время разных акций протеста.

Ведомство также обнародовало запись телефонного разговора с участием обвиняемого, однако адвокаты Гевондяна уже заявили, что голос на этой записи не принадлежит их подзащитному. Из сообщения СК Армении также следует, что предполагаемые сообщники обвиняемого в захвате власти пока не установлены.

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