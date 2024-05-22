Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

22 мая 2024, 19:20

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Альбек Кумуков и Айтек Келендиков убиты в боевых действиях, сообщил глава Ногайского муниципального района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 61 бойца из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" писал, что к 5 мая власти назвали имена как минимум 59 убитых в военной операции на Украине бойцов из Карачаево-Черкесии.

Житель поселка Эркен-Шахар Альбек Кумуков убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Ногайского муниципального района Мурат Хапиштов, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества. Днем ранее он также сообщил, что в военной операции убит житель аула Адиль-Халк Айтек Келендиков. Подробности о бойцах в сообщениях чиновника не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 59 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".