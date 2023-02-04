Врач подтвердил угрозу комы у Бахтияра Гаджиева

04 февраля 2023, 18:33

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Опасения адвокатов о риске комы у Бахтияра Гаджиева обоснованны, подтвердил врач Адиль Гейбулла после встречи с активистом на 27-е сутки голодовки Гаджиева в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля адвокаты Бахтияра Гаджиева, который 26-й день продолжал голодовку в бакинском СИЗО-1, попросили Пенитенциарную службу и главное медуправление Минюста допустить к арестованному профессора Адиля Гейбуллу для проведения обследования. Они выразили опасение, что Гаджиев может впасть в кому.

22 января суд на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, апелляционный суд оставил в силе это решение. За время голодовки состояние Гаджиева ухудшилось, но в изоляторе он не получает надлежащей медпомощи, указала защита. Состояние Гаджиева близко к критическому, его нужно срочно госпитализировать, заявили после встречи с активистом его адвокаты.

Сегодня профессор Адиль Гейбулла в течение шести часов наблюдал за состоянием Бахтияра Гаджиева в СИЗО. "Бахтияр Гаджиев 27-е сутки проводит голодовку, и его здоровье соответствует этому. Он потерял в весе. У него головокружения, головные, желудочные боли, есть трудности в ходьбе, общая слабость. Однако он коммуникабелен, сознание ясное... Из-за голодовки организм длительное время не получает достаточного объема жидкости. И по этой причине организм словно высыхает. В этом одна из основных причин потери веса. Адекватно голодовке происходит потеря веса, вялость", - рассказал Гейбулла корреспонденту «Кавказскому узла» после посещения Гаджиева.

Предположения об угрозе комы у активиста небеспочвенны, подтвердил профессор. "Одной из причин впадения голодающего человека в кому является резкое снижение уровня сахара в крови. В этом смысле адвокаты и родные правы. Есть тенденция к снижению уровня сахара в крови, сгущения крови. Любой человек на третьей-четвертой неделе голодовки может попасть в кому в результате снижения сахара в крови", - сказал он.

Наиболее опасна кома на фоне ослабления тела, отметил врач. "То есть нарушение обмена веществ глубоко воздействует на организм и вызывает необратимые процессы. Но пока у Бахтияра Гаджиева не такая ситуация", - сказал он.

По словам профессора, сегодня с врачами Главного медуправления Минюста они обследовали Гаджиева, проверили гемодинамические показатели. "Мы дали ему необходимые рекомендации. Врачи Главного медицинского управления Минюста проводят надлежащие меры, держат его здоровье под контролем. Если мне разрешат, то я вновь посещу и обследую Бахтияра Гаджиева", - сказал доктор, не уточнив, какие меры принимают врачи Минюста.

Вопрос о госпитализации Гаджиева в лечебное учреждение Пенитенциарной службы "пока в повестке не стоит", добавил он. "Сознание у него ясное. Необходимые меры будут пока проводиться в санитарно-медицинской части СИЗО… Конечно же, необходимы меры, чтобы его состояние не усугублялось", - отметил врач.

По словам профессора, Гаджиев заявил о намерении продолжать голодовку. "Голодовка – это его право и «оружие». Мы не можем вмешиваться в это", - сказал Гейбулла.

Адвокат Гаджиева Джавад Джавадов выразил удовлетворение визитом профессора к активисту. "Теперь мы уже от независимого лица знаем объективную информацию [о состоянии здоровья] Бахтияра Гаджиева. Профессор Адиль Гейбулла - авторитетный человек и высокопрофессиональный специалист. Думаю, что к его мнению соответствующие органы прислушаются, и его медицинские рекомендации выполнятся", - сказал Джавадов корреспонденту «Кавказского узла».

Он выразил надежду, что в ближайшие дни апелляционная жалоба Гаджиева на отказ в переводе под домашний арест будет рассмотрена и удовлетворена, и это положит конец его голодовке.

Джавадов также сказал, что, согласно новыми правилам Пенитенциарной службы, по субботам адвокатов и следователей в СИЗО не пускают из дезинфекционных работ, и защитники смогут увидеться с Гаджиевым только в понедельник.

В связи с выходным днем в Пенитенциарной службе получить комментарии в ведомстве не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев также обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

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