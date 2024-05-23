23 мая 2024, 02:18

Подросток на Ставрополье обвинен в вербовке друга в террористическую организацию

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Школьника из Ставропольского края, который проходит по делу о призывах к терроризму из-за расклеивания листовок, дополнительно обвинили в склонении друга к участию в террористической организации.  

Как писал "Кавказский узел", 16-летний девятиклассник заподозрен в призывах к терроризму после расклеивания листовок в Ставропольском крае. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 апреля подросток расклеивал листовки с текстом о событиях в Буче. Кроме того, в них была ссылка на телеграм-канал организации, признанной в России террористической. Против школьника было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму.

К статье о призывах к терроризму девятикласснику добавили новое обвинение - в содействие террористической деятельности (части 1 статьи 205.1 УК РФ). Как утверждает следствие, парень, разговаривая с 19-летним приятелем, склонил его к участию в организации, признанной террористической. После этого друг школьника тоже пошел расклеивать листовки, считают силовики.

В итоге на приятеля девятиклассника также возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Сейчас 16-летний школьник находится под домашним арестом, а его 19-летний друг - под подпиской о невыезде, сообщил сегодня телеграм-канал ASTRA.

Уголовная статья о вербовке в террористическую организацию предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что силовики завели уголовное дело на жителя Кисловодска, который, по версии следствия, распечатал, а затем расклеил в общественных местах листовки с символикой запрещенной в России террористической организации. 

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Примечание:

"Житель Адыгеи осужден за попытку вступить в террористическую организацию", "Житель Владикавказа заподозрен в призывах к терроризму", "Пенсионерка из Ставропольского края заподозрена в оправдании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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