23 мая 2024, 02:18
Подросток на Ставрополье обвинен в вербовке друга в террористическую организацию
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Школьника из Ставропольского края, который проходит по делу о призывах к терроризму из-за расклеивания листовок, дополнительно обвинили в склонении друга к участию в террористической организации.
Как писал "Кавказский узел", 16-летний девятиклассник заподозрен в призывах к терроризму после расклеивания листовок в Ставропольском крае. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 апреля подросток расклеивал листовки с текстом о событиях в Буче. Кроме того, в них была ссылка на телеграм-канал организации, признанной в России террористической. Против школьника было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму.
К статье о призывах к терроризму девятикласснику добавили новое обвинение - в содействие террористической деятельности (части 1 статьи 205.1 УК РФ). Как утверждает следствие, парень, разговаривая с 19-летним приятелем, склонил его к участию в организации, признанной террористической. После этого друг школьника тоже пошел расклеивать листовки, считают силовики.
В итоге на приятеля девятиклассника также возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Сейчас 16-летний школьник находится под домашним арестом, а его 19-летний друг - под подпиской о невыезде, сообщил сегодня телеграм-канал ASTRA.
Уголовная статья о вербовке в террористическую организацию предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Кавказский узел" писал также, что силовики завели уголовное дело на жителя Кисловодска, который, по версии следствия, распечатал, а затем расклеил в общественных местах листовки с символикой запрещенной в России террористической организации.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"