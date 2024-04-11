Житель Кисловодска заподозрен в пропаганде терроризма

11 апреля 2024, 14:01

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Силовики завели уголовное дело в отношении жителя Кисловодска, который, по версии следствия, расклеил в общественных местах листовки с символикой запрещенной в России террористической организации.

По версии следствия, летом 2023 года житель Кисловодска напечатал листовки с изображением символики запрещенной в России террористической организации, а затем расклеил их в общественных местах.

В отношении жителя Кисловодска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма", предусматривает до пяти лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), сообщило апреля на своем сайте следственное управления СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что марта стало известно, что к двум годам лишения свободы условно приговорил суд жителя села в Шпаковском районе, чьи посты в соцсети силовики расценили как призывы к экстремистской деятельности.

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