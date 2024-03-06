Житель Ставрополья осужден за призывы к экстремизму

06 марта 2024, 03:01

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К двум годам условного срока приговорил суд жителя села в Шпаковском районе, чьи посты в соцсети силовики расценили как призывы к экстремистской деятельности.

По данным следствия, житель села Сенгилеевского Шпаковского района на своей странице в одной из соцсетей разместил публикации, который содержали экстремистские призывы.

Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), информирует 5 марта 1777.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к двух годам условного срока. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов на два года, сообщают "Вести Ставрополья".

Ранее "Кавказский узел" писал, что жителю Приморско-Ахтарска Геннадию Владимирову были предъявлены обвинения в повторной дискредитации армии и призывах к терроризму, экстремизму и антигосударственной деятельности.

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