04 марта 2024, 04:25

Стали известны подробности уголовного дела Геннадия Владимирова

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Жителю Приморско-Ахтарска Геннадию Владимирову предъявлены обвинения в повторной дискредитации армии и призывах к терроризму, экстремизму и антигосударственной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года суд в Приморско-Ахтарске признал дискредитацией армии снятый местным жителем Геннадием Владимировым видеоролик и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей. 6 декабря 2023 года стало известно, что силовики начали расследование против Владимирова по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о повторной дискредитации армии.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Стали известны подробности уголовного дела против жителя Приморско-Ахтарска Геннадия Владимирова. Ему вменяется совершение преступлений по статьям о повторной дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ), призывах к антигосударственной деятельности (часть 2 статьи 280.4 УК РФ), сообщает "ОВД-Инфо"*.

Поводом для уголовного преследования за повторную дискредитацию стали две публикации в соцсети "ВКонтакте" на тему спецоперации на Украине, за призывы к терроризму - комментарии в поддержку участника поджога военкомата в Угличе, за призывы к экстремизму - комментарии в Telegram с призывом к насилию по этническому признаку, за призывы к антигосударственной деятельности - два комментария в Telegram, в том числе призыв к осуществлению диверсий.

Владимиров дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде.

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Примечание:

"Арест сочинской активистки Мелиховой продлен на три месяца", "Алибеков после освобождения пожаловался на условия в колонии", "Алипат Султанбеговой назначена подписка о невыезде".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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