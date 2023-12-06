Кодекс административных правонарушений. Фото Елена Синеок, "Юга.ру"

06 декабря 2023, 17:56

Житель Кубани заподозрен в повторной дискредитации армии

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Силовики начали расследование уголовного дела против жителя Приморско-Ахтарска Геннадия Владимирова по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о повторной дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года суд в Приморско-Ахтарске признал дискредитацией армии снятый местным жителем Геннадием Владимировым видеоролик и назначил ему штраф 40 тысяч рублей.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае Геннадия Владимирова завели уголовное дело о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России), а также о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России), экстремизму (часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса России) и антигосударственной деятельности (часть 2 статьи 280.3 Уголовного кодекса России), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на Владимирова.

Он отметил, что силовики не выдают ему документы, связанные с уголовным делом, поэтому неизвестно, что именно стало причиной уголовного преследования. Владимиров находится под подпиской о невыезде.

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Примечание:

"Арест сочинской активистки Мелиховой продлен на три месяца", "Алибеков после освобождения пожаловался на условия в колонии", "Алипат Султанбеговой назначена подписка о невыезде".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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