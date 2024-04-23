23 апреля 2024, 16:28

Расклеивание листовок школьником на Ставрополье привело к уголовному делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девятиклассник заподозрен в призывах к терроризму после расклеивания листовок в Ставропольском крае.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 апреля подросток расклеивал листовки, на которых было написано о событиях в Буче. Кроме того, на них была ссылка на телеграм-канал организации, признанной в России террористической.

В отношении 16-летнего девятиклассника возбудили уголовное дело по статье о "призывах к терроризму" (ч. 1 ст. 205.2 УК России), по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщил сегодня телеграм-канал ASTRA.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что силовики завели уголовное дело в отношении жителя Кисловодска, который, по версии следствия, расклеил в общественных местах листовки с символикой запрещенной в России террористической организации. По версии следствия, житель Кисловодска напечатал листовки с изображением символики запрещенной в России террористической организации летом 2023 года, а затем расклеил их в общественных местах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Владикавказа заподозрен в призывах к терроризму", "Дело Улькер Гашимовой дошло до суда", "Пенсионерка из Ставропольского края заподозрена в оправдании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 апреля 2024, 16:57

23 апреля 2024, 16:43

  • Международное давление сыграло роль в освобождении Ибадоглу

    В деле Губада Ибадоглу нет доказательств и защита намерена добиваться его оправдания после того, как суд перевел оппозиционера под домашний арест, рассказали адвокаты. Сдвиг в деле Ибадоглу произошел после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, отметили правозащитники Руфат Сафаров и Эльшан Гасанов.

23 апреля 2024, 16:39

23 апреля 2024, 15:37

  • Продлен арест Ларисы Барагуновой

    Эльбрусский райсуд в Кабардино-Балкарии продлил на три месяца срок содержания под стражей Ларисы Барагуновой, обвиняемой в нападении на двух полицейских. Барагунова указала суду на отсутствие прогресса в расследовании ее дела из-за отсутствия доказательств.

23 апреля 2024, 15:14

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи