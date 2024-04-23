23 апреля 2024, 16:28
Расклеивание листовок школьником на Ставрополье привело к уголовному делу
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Девятиклассник заподозрен в призывах к терроризму после расклеивания листовок в Ставропольском крае.
По версии следствия, в ночь с 3 на 4 апреля подросток расклеивал листовки, на которых было написано о событиях в Буче. Кроме того, на них была ссылка на телеграм-канал организации, признанной в России террористической.
В отношении 16-летнего девятиклассника возбудили уголовное дело по статье о "призывах к терроризму" (ч. 1 ст. 205.2 УК России), по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщил сегодня телеграм-канал ASTRA.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что силовики завели уголовное дело в отношении жителя Кисловодска, который, по версии следствия, расклеил в общественных местах листовки с символикой запрещенной в России террористической организации. По версии следствия, житель Кисловодска напечатал листовки с изображением символики запрещенной в России террористической организации летом 2023 года, а затем расклеил их в общественных местах.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"