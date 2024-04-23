Расклеивание листовок школьником на Ставрополье привело к уголовному делу

23 апреля 2024, 16:28

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Девятиклассник заподозрен в призывах к терроризму после расклеивания листовок в Ставропольском крае.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 апреля подросток расклеивал листовки, на которых было написано о событиях в Буче. Кроме того, на них была ссылка на телеграм-канал организации, признанной в России террористической.

В отношении 16-летнего девятиклассника возбудили уголовное дело по статье о "призывах к терроризму" (ч. 1 ст. 205.2 УК России), по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщил сегодня телеграм-канал ASTRA.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что силовики завели уголовное дело в отношении жителя Кисловодска, который, по версии следствия, расклеил в общественных местах листовки с символикой запрещенной в России террористической организации. По версии следствия, житель Кисловодска напечатал листовки с изображением символики запрещенной в России террористической организации летом 2023 года, а затем расклеил их в общественных местах.