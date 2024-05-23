Житель Баксанского района уличен в экстремизме

23 мая 2024, 05:15

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Сотрудники ФСБ по Кабардино-Балкарии обнаружили в публикациях 23-летнего жителя республики призывы к экстремистской деятельности и оправдание терроризма.

Уголовное дело по двум статьям возбуждено против молодого человека из Баксанского района.

Согласно информации спецслужб, мужчина распространял в одной из социальных сетей некие информационные материалы. В публикациях силовики обнаружили призывы к осуществлению экстремистской деятельности и оправдание терроризма, сообщило со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ информагентство "Кабардино-Балкария".

В заявлении ведомства утверждается, что "преступная деятельность" мужчины пресечена, однако не уточняется, был ли он арестован.

Уголовное дело возбуждено по статьям о публичных призывах через интернет к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК России) и к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК). Первая из этих статей предусматривает до пяти лет лишения свободы, вторая - от пяти до семи лет заключения.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии ФСБ "Кавказский узел" пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Кеворкова отказалась признать вину на допросе. Поводом для преследования журналистки стали публикации в ее телеграм-канале, в частности репост текста журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик, написанного в 2010 году. В своей статье Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

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