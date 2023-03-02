Суд в Баку отклонил жалобу на арест Бахтияра Гаджиева

02 марта 2023, 01:35

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Защита оппозиционера Бахтияра Гаджиева настаивала на необоснованности его ареста, но суд оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей до конца апреля. Сам активист назвал это политическим заказом.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. 21 февраля Бахтияр Гаджиев по настоянию родных начал пить воду, но заявил, что продолжит голодовку до выполнения своих требований. Спустя неделю, 28 февраля, он все же прекратил голодовку, которая длилась более 50 дней.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Бакинский апелляционный суд 1 марта оставил без удовлетворения жалобу активиста Бахтияра Гаджиева, который оспаривал продление срока содержания под стражей до 28 апреля. Доводы защиты, которая настаивала на необоснованности ареста Гажиева, суд проигнорировал.

«Во-первых, вменяемые ему уголовные деяния относятся к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, закон позволяет в таких случаях не заключать обвиняемых под стражу на период следствия. Во-вторых, Гаджиев 51 день беспрерывно голодал, его здоровье сильно подорвано, он нуждается в квалифицированной медицинской помощи и эффективной реабилитации. К сожалению, суд оставил жалобу без удовлетворения», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ровшана Рагимли.

По делам, рассматриваемым в порядке судебного надзора апелляционный суд является высшей инстанцией, защита подаст жалобу в ЕСПЧ в связи с этим решением, добавила она.

Рагимли отметила, что Бахтияр Гаджиев лично присутствовал на процессе. «Гаджиев выглядел изнуренным, он потерял почти 20 кг веса. Бахтияр сказал, что решения о его аресте являются политическим заказом», - сказала адвокат.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба Гаджиева отклонена.

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