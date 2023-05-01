Бахтияр Гаджиев оставлен под стражей

01 мая 2023, 17:15

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Суд в Баку не удовлетворил жалобу на продление ареста активисту Бахтияру Гаджиеву, обвиненному в хулиганстве и неуважении к суду.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд по просьбе следствия продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня. Защита Гаджиева назвала решение суда необоснованным и пообещала обжаловать его.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на продление срока ареста Гаджиеву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Агиль Лаидж. "Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу", - сказал он.

По его словам, апелляционный суд не аргументировал свое решение. "Просто судья объявил решение о неудовлетворении жалобы", - отметил Лаидж, отметив, что по решениям, связанным с мерой пресечения, апелляционный суд является высшей инстанцией, и его решение не может быть обжаловано.

Гаджиев вновь отверг обвинения, сказал он. "Бахтияр Гаджиев также отметил в суде, что обращался к президенту Азербайджана с просьбой устранить «беззаконие» в отношении него и содействовать освобождению, но никакого ответа пока не получил", - отметил Агиль Лаидж.

Гаджиев «более-менее физически восстановился» после голодовки, добавил адвокат. "Однако психологическое состояние его напряженное. Несправедливое и незаконное уголовное преследование, заточение в пенитенциарное учреждение, изоляция от общественных процессов гнетуще действуют на него", - сказал адвокат.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Гаджиева. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

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