Арест Бахтияру Гаджиеву продлен на два месяца

20 апреля 2023, 22:04

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Суд в Баку по просьбе следствия продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня. Защита Гаджиева назвала решение суда необоснованным и сообщила, что обжалует его.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 февраля азербайджанский оппозиционер Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку с требованием освобождения, которая длилась 51 день. 1 марта суд оставил в силе решение об аресте Гаджиева до конца апреля. 10 марта защита Гаджиева обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать появление дискредитирующих публикаций, в которых использовались фрагменты личной переписки активиста.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сегодня Хатаинский районный суд Баку удовлетворил представление Главного управления полиции Баку, ведущего следствие по делу Гаджиева, о продлении активисту ареста еще на два месяца, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста, его тезка и однофамилец Бахтияр Гаджиев.

«Срок ареста Бахтияра Гаджиева истекал 28 апреля, и следственный орган внес представление о продлении содержания его под стражей. В этом никакой необходимости нет. За все время после предыдущего продления срока ареста было проведено только одно следственное мероприятие и то формально. То есть следствие никаких действий не проводит. Никаких внятных доводов и обоснования для продления следствия не представлено. В связи с этим мы просили суд изменить меру пресечения хотя бы на домашний арест. Однако суд не удовлетворил ходатайство и продлил срок ареста», - сказал адвокат Гаджиев.

Адвокат подчеркнул, что активист на суде еще раз отверг все предъявленные ему обвинения. По словам юриста, защита обжалует решение суда. «По всей видимости, после праздничных дней (21-24 апреля в Азербайджане нерабочие дни по случаю Ураза-Байрама) мы подадим апелляцию», - сказал адвокат.

Комментариями представителей стороны обвинения относительно решения суда о продлении ареста Гаджиеву "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что Бахтияр Гаджиев обратился к президенту Азербайджана с просьбой оказать содействие для освобождения его из-под стражи.

«К сожалению, обращение Гаджиева к главе государства пока оказалось безрезультатным. Никакого официального ответа на него не последовало. Но сегодняшнее решение суда показало, что ответ отрицательный. Вместо того, чтобы прекратить уголовное производство, Гаджиеву продлили срок ареста», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» общественный защитник Гаджиев, глава НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров.

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