Бахтияр Гаджиев попросил содействия в освобождении у Ильхама Алиева

20 марта 2023, 12:06

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Оппозиционер Бахтияр Гаджиев обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в освобождении из-под стражи. Адвокат оппозиционера Ровшана Рагимли и правозащитник Зафар Ахмедов выразили надежду, что необоснованное уголовное преследование Гаджиева будет прекращено.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 февраля азербайджанский оппозиционер Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку, которая длилась более 50 дней. 1 марта суд оставил в силе решение об аресте Гаджиева до конца апреля. 10 марта защита Гаджиева обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать появление дискредитирующих публикаций, в которых использовались фрагменты личной переписки активиста.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Бахтияр Гаджиев на прошлой неделе передал защитникам свое обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и оно официально отправлено адресату, рассказала адвокат Ровшана Рагимли.

По ее словам, в коротком обращении Гаджиев сообщает о том, что с 9 декабря 2022 года находится под арестом в связи с предъявленными ему обвинениями по статье 221.2 УК Азербайджана (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти). Он просит главу государства "оказать содействие в освобождении из-под стражи", рассказала адвокат.

"Уважаемый, господин президент, 9 декабря 2022 года я был арестован в связи с обвинениями по статье 221.2 и 289.1 Уголовного кодекса, с 9 декабря 2022 года и по сегодняшний день содержусь под стражей. Прошу оказать содействие в освобождении из-под стражи. Гаджиев Бахтияр Ильяс оглу", – привел 19 марта письмо Гаджиева автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

По статьям, которые вменяются Гаджиеву, ему может грозить в совокупности до 3,5 лет лишения свободы. Однако статьи имеют и альтернативные меры наказания в виде штрафа, общественных или исправительных работ, продолжила адвокат Ровшана Рагимли.

Рагимли отметила, что не знает, как текст письма попал в интернет и СМИ. По ее словам, адвокаты не передавали обращение Гаджиева для публичного распространения. Она также отметила, что каждый гражданин имеет право обратиться к главе государства с просьбой об оказании помощи в восстановлении своих прав.

"Тем более что в ситуации с Бахтияром Гаджиевым это вполне объяснимо, поскольку суды многократно не удовлетворяли его жалобы и ходатайства об изменении меры пресечения", – сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Рагимли, президент Азербайджана может рекомендовать правоохранительным и судебным органам пересмотреть дело Гаджиева и принять соответствующее решение в рамках закона.

"Мы надеемся, что обращение Гаджиева будет иметь результат и его не только освободят из-под стражи, но и будет прекращено незаконное уголовное дело против него", – сказала защитница.

На вопрос есть ли результаты обращения адвокатов в правоохранительные органы относительно распространения кадров личной жизни Гаджиева, адвокат ответила отрицательно.

В конце февраля в Telegram распространились материалы на азербайджанском языке, озаглавленные "Бахтияр Гаджиев РАЗОБЛАЧЕНИЕ" и "Бахтияр Гаджиев 18+ Видео". Публикации содержали фрагменты личной переписки Гаджиева с фото и видеоизображениями самого активиста и его собеседниц - молодых женщин, в том числе журналисток и активисток. Участницы акции феминисток, которая состоялась 8 марта в Баку, осудили использование женщин в целях политической мести. Организатор акции Гюльнара Мехтиева сообщила, что вбросы появились в результате взлома гаджетов Бахтияра Гаджиева, после чего некоторые из его собеседниц столкнулись с угрозами.

Надежду на освобождение Гаджиева после его обращения к президенту также выразил член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

"Я не вижу в этом обращении какой-либо удара по его репутации. Он не политик и не имеет каких-либо политических обязательств в борьбе с действующей властью. Он активист, который помогал в решении проблем волнующих граждан, защищал их права. Как любой гражданин он имеет право обращаться к президенту. С другой стороны судя, по распространению в социальных сетях факсимиле обращения, в нем нет каких-либо моментов, касающихся демонстрации политической лояльности или поддержки власти, какого-либо "покаяния" за какие-то предыдущие действия или заявления", – сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос следует ли ожидать результата от обращения Гаджиева к президенту, Ахмедов сказал, что это зависит от политической воли власти.

"У нас был прецедент, когда блогер Мехман Гусейнов обращался к главе государства, когда ему предъявили в тюрьме новое уголовное обвинение. Тогда после рекомендации президента уголовное обвинение блогера закрыли. Правда, этому предшествовали большая общественная кампания в защиту блогера и настоятельные призывы от международных организаций прекратить новое дело против него. Кстати, обращение Мехмана Гусейнова к Алиеву не наложило на него каких-то политических обязательств, судя по тому как он выйдя на свободу продолжал критиковать власти, проводить антикоррупционные расследования", – отметил Ахмедов.

Международные структуры, госдеп США, докладчики ПАСЕ, комиссар Совета Европы по правам человека уже не раз призывали к освобождению Гаджиева, напомнил правозащитник.

Он добавил, что формально обращения граждан рассматриваются госорганами Азербайджана в течение 15 календарных дней, и что этот срок может быть продлен в случае необходимости проведения дополнительного расследования.

"В нестандартных ситуациях все может быть по-разному. Возможно и оперативное вмешательство. Может быть и указание в правоохранительные органы проработать вариант с прекращением уголовного преследования и следственный орган через некоторое время сам может ходатайствовать об изменении меры пресечения, а потом дело отложат в долгий ящик", – сказал Ахмедов.

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