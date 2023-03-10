Гаджиев назвал фальсификацией опубликованные в сети фрагменты переписки

10 марта 2023, 01:31

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Защита азербайджанского оппозиционера Бахтияра Гаджиева обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать появление дискредитирующих публикаций, в которых использовались фрагменты личной переписки активиста.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. 21 февраля Бахтияр Гаджиев по настоянию родных начал пить воду, но заявил, что продолжит голодовку до выполнения своих требований. Спустя неделю, 28 февраля, он все же прекратил голодовку, которая длилась более 50 дней. 1 марта суд оставил в силе решение об аресте Гаджиева до конца апреля.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Бахтияр Гаджиев 7 марта был возвращен из больницы Пенитенциарной службы в Бакинский СИЗО-1 и помещен там в общую камеру, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ровшана Рагимли после встречи с ним 9 марта. По словам Рагимли, сейчас у Гаджиева продолжается реабилитация, он «идет на поправку», «есть прирост в весе».

«В результате длительной голодовки Бахтияр Гаджиев похудел более чем 20 кг, но сейчас, он потихоньку восстанавливается, за последние дни он прибавил в весе два кг», - сказала адвокат.

Она добавила, что адвокаты информировали Гаджиева о распространении в сети компрометирующих материалов с использованием фрагментов его личных переписок.

В конце февраля в Telegram распространились материалы на азербайджанском языке, озаглавленные «Бахтияр Гаджиев РАЗОБЛАЧЕНИЕ» и «Бахтияр Гаджиев 18+ Видео». Публикации содержали фрагменты личной переписки Гаджиева с фото и видеоизображениями самого активиста и его собеседниц - молодых женщин, в том числе журналисток и активисток. Участницы акции феминисток, которая состоялась 8 марта в Баку, осудили использование женщин в целях политической мести. Организатор акции Гюльнара Мехтиева сообщила, что вбросы появились в результате взлома гаджетов Бахтияра Гаджиева, после чего некоторые из его собеседниц столкнулись с угрозами.

«Бахтияр сказал, что судя по информации, которую ему предоставили, большинство материалов были сфальсифицированы путем монтажа. Некоторые материалы были десятилетней давности. Бахтияр Гаджиев полагает, что его переписка и изображения были изъяты посредством шпионской программы Peqasus и сейчас следствие использует полученные материалы для его дискредитации. По просьбе Бахтияра мы обратились в правоохранительные органы, в том числе прокуратуру, для расследования факта публикации в открытом доступе сведений, относящихся к личной жизни активиста», - рассказала адвокат.

В пресс-службе МВД отвергли причастность силовых структур к распространению сведений личного характера о Гаджиеве. Вместе с тем представитель ведомства сообщил, что поступили жалобы «от нескольких женщин относительно «архивирования» Гаджиевым сведений, касающихся их, и распространения этого».

«На основе обращений проводится соответствующее расследование», - заявили в МВД корреспонденту «Кавказского узла».

Ффранцузская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля 2021 года сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны. Среди тех, за кем следили, были журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы. В расследовании правозащитников об использовании Pegasus для слежки за журналистами и правозащитниками фигурирует 1000 азербайджанских номеров, но идентифицировать удалось пока не всех, рассказала Вагифгызы.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров назвал публикации о Гаджиеве провокацией против активиста.

«Подобные провокации с распространением сведений личного и интимного характера и ранее устраивались против общественных активистов и оппозиционеров с целью дискредитировать их. Власти обязаны провести расследование. В данном случае пострадавшим является не только Бахтияр, но многие другие люди, чья репутация и благополучие их семей оказалось под ударом. Сам Бахтияр находится под арестом с декабря, он не мог сам распространить в интернете что-либо. Его личные данные были украдены и обнародованы именно с целью его дискредитации», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

В марте 2012 года журналистка Хадиджа Исмайлова подверглась шантажу со стороны неизвестных: на ее домашний адрес поступило анонимное письмо с угрозами распространения ее интимных фото. 14 марта того же года шантажисты исполнили свою угрозу: видеоролик, касающийся ее личной жизни, был опубликован в Интернете. В сентябре 2014 года по электронным адресам многих СМИ и журналистов Азербайджана были разосланы видео- и фотокадры интимной жизни оппозиционера Саида Нури, позже видео с сервиса Youtube было удалено.

Сафаров выразил опасение, что целью провокации является предъявление Гаджиеву новых обвинений на основе жалоб «потерпевших».

Эксперт в области права, юрист-флилансер Самед Рагимли отметил, что с точки зрения закона и права «материалы, полученные с помощью киберпреступлений, не могут быть использованы в качестве обвинения и представлены как доказательства в суде».

«Напротив правоохранители должны привлечь к ответственности тех, кто распространил эти кадры. Это далеко не первый случай, когда личные интимные фото и видео критиков властей появляются в соцсетях, но до сих пор никто к ответственности за это не был привлечен», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

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