Мехман Гусейнов анонсировал новое расследование о коррупции в Азербайджане

15 марта 2021, 19:38

Журналистское расследование, при аэросъемке для которого были задержаны двое активистов в окрестностях Баку, связано с высокопоставленным чиновником получающей стройподряды госкомпании, рассказал блогер Мехман Гусейнов. Ограничения на использование дронов неправомерны, указали юрист Самира Агаева и активист Бахтияр Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", журналист и блогер Мехман Гусейнов и активист движения Nida Ульви Гасанли были задержаны 14 марта в окрестностях Баку, где вели аэросъемку для журналистского расследования. Полицейские после допроса отпустили задержанных, но изъяли дрон, с которого велась съемка.

Мехман Гусейнов – главный редактор общественно-политического журнала SANCAQ production, также он возглавляет Институт свободы и безопасности репортеров. Гусейнов – автор многих популярных расследований о недвижимости государственных чиновников, беззаконии со стороны полиции и других социальных проблем, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

Расследование о коррупции среди высокопоставленных чиновников будет продолжено

Как рассказал сегодня блогер Гусейнов, его поездка в поселок Новханы (поселок в окрестностях Баку на берегу моря, где расположены виллы состоятельных людей. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") была связана с очередным расследованием фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников.

"Я уже длительное время занимаюсь антикоррупционными расследованиями. Свою работу я сопровождаю визуальным изображением роскошной недвижимости высокопоставленных чиновников. Эти состояния, исчисляемые в шестизначных цифрах, они наживают в результате банального распила госбюджета и поборов с подведомственных организаций. За эту работу меня уже сажали на два года. Мое новое расследование связано с чиновником уровня руководителя госкомпании, получающей крупные строительные подряды. При этом никакой прозрачности в работе этой компании нет. Пока имя чиновника и компании не хочу называть, – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мехман Гусейнов.

До своего ареста в 2017 году Гусейнов вел кампанию "Охота на коррумпированных чиновников". Цель кампании состояла в том, чтобы представить доказательства коррупции среди правящих кругов Азербайджана. Журналист публиковал на странице SANCAQ production видеоматериалы о виллах министров транспорта Зии Мамедова, министра труда и социальной защиты Салима Муслимова, главы МЧС Кямаледдина Гейдарова, руководителя исполнительной власти Баку Гаджибалы Абуталыбова, депутата парламента Тахира Сулейманова и бывшего депутата Галиба Салахзаде. Видеокадры вилл Гусейнов сопровождал текстом о том, что все эти роскошные особняки, обнесенные высокими заборами, принадлежат людям со скромными зарплатами.

По словам блогера, изъятие дрона не помешает его расследованию. "У меня по этому делу есть и другой отснятый материал. Но нужно еще поработать над ним. Вообще коррупцию можно расследовать и без дрона, главное – были бы желание и воля. Дроны просто усиливают визуальный эффект", – сказал Гусейнов.

Он отметил, что опубликует видеоматериал на своей странице в Facebook журнала SANCAQ Production. Гусейнов также сказал, что Гасанли является его другом и просто помогал в ведении съемок как частное лицо, а не член движения Nida, и эта организация не имеет отношения к его расследованию.

Блогер считает необоснованным изъятие дрона. "С разрешения госорганов можно ввозить дроны. Но про их использование каких-либо норм нет. Запрет ввели где-то пять лет назад, а я использую дрон, который был у нашего Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) еще с 2013 года", – сказал Гусейнов. Он отметил, что ведет консультации с юристами и обратится в суд в связи с изъятием дрона и необоснованным задержанием.

В МВД Азербайджана объяснили задержание Гусейнова в связи с "оперативной информацией" о ввозе им дрона без наличия соответствующего разрешения.

"У Мехмана Гусейнова был обнаружен и изъят дрон. Сам он был задержан для выяснения обстоятельств и после отпущен. Назначена соответствующая экспертиза, ведется разбирательство", – прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства.

Ограничения на ввоз дронов выгодны чиновникам, указали аналитики

Запрет на ввоз и использование дронов неправомерным считает эксперт в области права, юрист, зампред движения D-18 Самира Агаева.

"Подобные вопросы не должны регулироваться нормативными актами исполнительной власти. В законодательстве четко прописанного ограничения на ввоз и использование дронов нет. А то, что не запрещено законом, разрешено. Запреты должны быть разумными. Дроны, используемые для съемок, фактически являются тем же оборудованием, что и видеокамера. Поэтому на дроны могут распространяться запреты съемки тех объектов, что и на записи фото- или видеокамерой", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Самира Агаева.

Ограничение на ввоз в страну дронов преследует цель создать препятствия для журналистов, блогеров в проведении антикоррупционных расследований, считает глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев, который неоднократно тщетно пытался получить разрешение на ввоз дрона.

"Необходимость получения разрешения на ввоз дрона была введена примерно пять лет назад президентским указом относительно расширения списка предметов, гражданский оборот которых запрещен. Для получения разрешения надо обратиться в четыре инстанции – Авиацию гражданской администрации, СГБ, Минобороны и Особую службу государственной охраны. Я получил отказы с мотивировкой либо о "нецелесообразности" ввоза дрона, либо с рекомендацией ожидания урегулирования вопроса в законодательстве. Это ограничение хотя и мотивируется защитой частной жизни, но на самом деле преследует цели создать препятствия для журналистов, блогеров проводить антикоррупционные расследования, выявлять богатую жизнь чиновников. Эти картинки резко диссонируют с убогой жизнью малоимущих. Показ роскоши, в которой утопают богачи, раздражает людей, которые из-за коррупции едва сводят концы с концами. Поэтому власти затрудняют работу журналистов и блогеров", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Бахтияр Гаджиев.

На его взгляд, в демократических государствах запрещают использовать дроны только в особых местах, к примеру, аэропортах или вокруг стратегических объектов. "Но у нас вообще запрещают использовать дроны. В лучшем случае их могут разрешить использовать в закрытых помещениях, к примеру, на свадебных торжествах", – отметил Гаджиев.