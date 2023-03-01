Активист пожаловался на отсутствие медпомощи в изоляторе Баку

01 марта 2023, 12:46

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Член «Движения Демократия-1918» Афияддин Мамедов, арестованный в административном порядке за участие в акции в поддержку Гаджиева 20 февраля, пожаловался на отсутствие медицинской помощи в центре содержания.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, который помещен под арест, проводил многодневную голодовку. 20 февраля единомышленники Гаджиева провели у суда акцию с требованием его освобождения, не менее пяти человек были задержаны. На 21 февраля большинство активистов были отпущены, в полиции оставались Самир Султанов, Афияддин Мамедов и Рза Сафарсой. Впоследствии стало известно, что Султанов и Мамедов арестованы в административном порядке на 30 суток, а Сафарсой был отпущен после назначения штрафа.

Мамедов вот уже несколько дней сильно простужен, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» председатель движения Демократия-1918 Ахмед Мамедли, Однако, по его словам, в Центре содержания арестованных в административном порядке МВД ему не оказывают медицинской помощи.

"Несмотря на то, что Афияддин Мамедов подал заявление о медицинской помощи 25 февраля, к нему до сих пор не явился доктор. У Афияддина также проблемы с почками, его состояние осложнилось после простуды», - сказал Мамедли. Он также добавил, что сотрудники учреждения не позволяют передать теплую одежду активисту.

Получить комментарии в МВД в связи с заявлением об отказе в медицинской помощи Мамедову. В пресс-службе ведомства не отвечали на телефонные звонки.

Мамедов и ранее подвергался административным арестам.

Напомним, сегодня стало известно, что Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку, он проводил акцию 51 день. Он сильно истощен, нуждается в серьезной реабилитации и попросил перевода в гражданскую клинику, сообщили его соратники.

На арест Гаджиева подана апелляционная жалоба, однако дата рассмотрения еще не назначена, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

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