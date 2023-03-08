Активисты в Баку потребовали эффективной защиты женщин от насилия

08 марта 2023, 18:15

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Сотрудники полиции позволили участникам несогласованной акции феминисток пройти маршем в окружении силовиков по центру Баку и зачитать свое заявление. Власти должны эффективно расследовать преступления против женщин и защищать их права на законодательном уровне, заявили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", организаторы анонсировали марш феминисток против гендерного насилия в центре Баку 8 марта. Информация об этом появилась в Facebook*. Власти отказались согласовать акцию.

Акция протеста в центре Баку 8 марта была организована группой феминисток под лозунгом "Марш 8 – хотим жить!", с целью привлечения внимания к проблеме убийств женщин на почве бытового насилия.

Протестная акция началась около 15.00 (14.00 мск) на площади Фонтанов около кафе "МакДональдс". Еще до начала акции на Площади были сосредоточены сотрудники полиции группами по 4-5 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В самом начале организаторам подошел человек в штатском и сказал, что они могут пройти по площади до памятника поэтессе Натаван и там зачитать свое заявление (расстояние около 400 метров - Прим. "Кавказского узла"). После этого группа участников акции численностью 20-25 человек, среди которых были и представители ЛГБТ+ сообщества начали шествие

Они держали в руках плакаты с лозунгами "Не примиряй, а расследуй", "Женские убийства – политические преступления", "Защищай нашу жизнь, повышай наше благосостояние", "Не убивай женщин, не отвергай конвенцию!", "Молчание – не золото!", "Нет покорности, да – феминистскому восстанию!", "Услышь доносящиеся из домов крики!". Эти же лозунги поочередно скандировали демонстранты.

Сотрудники полиции шли рядом с участниками акции не позволяя, чтобы к ним подошли люди со стороны, кроме журналистов. Полицейские также вмешивались, когда участники акции зажигали файеры - рабочий сразу уносил их от скопления людей

Когда демонстранты дошли до памятника поэтессе Натаван, сотрудники полиции взяли их в плотный круг и предложили завершить акцию. Однако организаторы настаивали, чтобы совершить еще один круг по площади. Полицейские ответили отказом. После этого участники акции около 30 минут скандировали лозунги в окружении силовиков, среди которых были и женщины.

К 16.00 (15.00 мск) силы полиции стали плотно сжимать кольцо вокруг протестующих и возникла давка. В этот момент стало плохо одному из организаторов Гюльнаре Мехтиевой – ее выпустили из "окружения". Она пожаловалась на тошноту. Ей дали попить воды, после чего девушка вернулась к протестующим.

Одна из организаторов акции, Айтадж Тапдыг, зачитала заявление "По сообщениям медиа, только в феврале этого года были убиты 11 женщин. Женщины также систематически подвергаются другим формам насилия патриархальными институтами – государством, семьей, обществом. Часто это происходит на глазах малолетних детей. В феврале большое число женщин стали мишенями на почве политической мести и их жизнь была поставлена под угрозу", - заявила Тапдыг.

В феврале в интернете были выложены фрагменты личной переписки Бахтияра Гаджиева 1 , пояснила до начала акции Гюльнара Мехтиева. "Конечно, целью была дискредитация Гаджиева. Но пострадали и девушки. Очевидно, что эти вбросы появились в результате взлома гаджетов Гаджиева. Некоторые девушки столкнулись с угрозами со стороны со своих родственников. Необходимо прекратить эту порочную практику использования женщин для дискредитации политических оппонентов", - сказала Мехтиева.

Авторы заявления также отметили ухудшение экономического благополучия и социальной защиты женщин на фоне резкого роста цен в стране в конце 2022 – начале 2023 годов. Наиболее пострадавшими оказались матери-одиночки и многодетные матери. Бедность также усиливает беззащитность женщин перед сексуальными домогательствами на рабочих местах и открывает дорогу к сексуальной эксплуатации, говорится в тексте

Авторы документа потребовали обеспечить безопасность женщин и представителей ЛГБТ+, и эффективно и справедливо расследовать преступления против них.

Организаторы акции также настаивают на принятии Азербайджаном Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием).Кроме того, в заявлении содержатся требования повышения благосостояния женщин и устранения препятствий для борьбы за права женщин и представителей ЛГБТ+.

Стамбульская конвенция, или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием представляет собой универсальный механизм для изменения ситуации, рассказала ранее Айгюль Джафарова "Кавказскому узлу". Цель документа – предупреждение насилия, защита жертв и наказание виновных. Важной миссией конвенции Джафарова считает ее ясный посыл, что насилие над женщинами – "это не вопросы частной жизни, как часто представляется". Одновременно Стамбульская конвенция подтверждает бытовое насилие как отдельный вид нарушения прав человека и таким образом выводит его за рамки внутренних дел государств.

Большинство горожан не отреагировали на акцию протеста феминисток. 8 марта в Азербайджане - праздничный день и на площади Фонтанов было многолюдно. Многие, следуя указаниям полицейских, обходили протестующих. Но были и те, кто проявлял интерес, снимал происходящее на телефоны.

Одна из участниц акции по имени Лейла сказала, что впервые участвует в акции феминисток. "Раньше я по интернету смотрела как протестуют активисты, борющиеся за права человека. В этом году решила и сама участвовать в акции. Сама я никогда не сталкивалась с насилием. Отец у меня достаточно либеральный человек, никогда не ставил нам с сестрой серьезных ограничений по форме одежды, не препятствовал учебе за рубежом. С мужем тоже взаимопонимание. Но я не могу выносить, когда мужчины обращаются с женами, дочерями как с рабами, поднимают на них руку. Приходишь в ужас каждый раз, когда читаешь очередную новость об убийстве женщин мужьями. Этому должен быть положен конец. Таких извергов государство должно наказывать, чтобы и другим им подобным было уроком", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Организаторы акции считают, что она удалась. "Мы собрались и привлекли внимание к проблемам убийств женщин, их угнетения, притеснений, неравноправия. Нашу акцию освещали большое количество журналистов. Мы донесли свой месседж до государства и общества о том, что так не может продолжаться. Государство ответственно за убийства женщин, их побои и неправильно прикрывать какими-то "ментальными предрассудками". Да, мужчина может убить жену даже за то, что она принесла ему холодный чай. Но корень проблемы в том, что он уверен, что за это ему ничего не будет. Полиция под предлогом того, что в "семье всякое бывает" замнет это дело. Мы своей акцией показали, что 8 марта – это не день дарения цветов и подарков, а день, когда надо громко говорить о серьезных проблемах женщин, их безопасности", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции Айгюль Джафарова.

Адвокат по правам человека Зибейда Садыгова согласна с требованиями феминисток. По ее словам, оглашенная ими статистика по числу убийств женщин достоверна. "Я сама проводила мониторинг СМИ и официальных сообщений правоохранительных органов и за 20 дней февраля насчитала девять убийств женщин – мужьями, братьями. Возможно, в реальности ситуация еще хуже, - не все случаи становятся достоянием гласности", - рассказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, рост числа случаев насилия и убийств в отношении женщин связан с отсутствием наказания. "Даже по официальной статистике число случаев убийств женщин растет из года в год. Смертельные случаи еще как-то расследуются, виновных привлекают к ответственности, хотя часто они отделываются мягким наказанием. А в случае побоев, полиция старается "примирить" супругов. Но это поощряет мужчин к новым актам насилия и нередко они становятся убийцами своих жен. Еще одна причина убийств в том, что когда женщина впервые сталкивается насилием со стороны мужа, не может вовремя развестись. Причины этому разные. Часто это связано с экономической зависимостью от мужчин, необразованностью женщин. К тому же женщину не принимают обратно в отчий дом из-за негативного восприятия в обществе статуса разведенной женщины. И оставаясь беззащитной с насильником-мужем она становится потенциальной его жертвой", - сказала юрист.

В 2022 году в Азербайджане в результате гендерного насилия погибла 51 женщина, в 2021 году - 46, в 2020 - 41, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Госкомстате Азербайджана.

Садыгова считает необходимым увеличение числа приютов для женщин, спасающихся от насилия в семье. В то же время необходимо проводить просвещение населения по вопросам домашнего насилия, создавать возможности для образования и экономической самостоятельности женщин, указала юрист. Кроме того, на ее взгляд, нужны центры психологической помощи и реабилитации жертв гендерного и сексуального насилия.

По мнению главы главы общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир" Мехрибан Зейналовой, в последние годы власти стали уделять больше внимания проблеме гендерного насилия.

"Правоохранительные органы публикуют сообщения обо всех фактах убийств женщин на почве гендерного насилия, привлекают к ответственности виновных. Созданы приюты для женщин, пострадавших от бытового насилия. Сейчас проводится анализ законодательства и, очевидно, будут приняты нововведения для защиты женщин", - сказала Зейналова корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает необходимым установить меры ответственности именно за совершение преступлений на почве гендерного или бытового насилия. "Это должно квалифицироваться отдельной статьей в Уголовном кодексе. Кстати, из-за отсутствия такой статьи сложно вести статистику преступлений, связанных с бытовым преступлениями", - сказала Зейналова.

Впервые феминистки в Баку пытались провести акцию "Выступи против насилия" 8 марта 2019 года. Силовики разогнали их, чем подтвердили наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, констатировала журналистка Хадиджа Исмайлова. 8 марта 2020 года участники организованного феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия; полицейские задержали нескольких участников акции. В 2021 году полиция разогнала марш феминисток в Баку, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве. Активистки заранее уведомили власти об акции, но получили отказ в согласовании, сообщила одна из организаторов Гюльнара Мехтиева. В 2022 году полиция не стала разгонять участников акции. Однако силовики взяли группу активисток в оцепление и сопровождали на протяжении всей акции, не позволяя присоединиться к ней новым участникам.

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