Власти Баку отказались согласовать марш феминисток

07 марта 2023, 14:05

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Исполнительная власть Баку ответила отказом на уведомление о проведении марша феминисток 8 марта. Организаторы акции сочли решение властей неправомерным и заявили, что все равно проведут акцию.

Как писал "Кавказский узел", впервые феминистки в Баку пытались провести акцию "Выступи против насилия" 8 марта 2019 года. Силовики разогнали их, чем подтвердили наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, констатировала журналистка Хадиджа Исмайлова. 8 марта 2020 года участники организованного феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия; полицейские задержали нескольких участников акции. В 2021 году полиция разогнала марш феминисток в Баку, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве. Активистки заранее уведомили власти об акции, но получили отказ в согласовании, сообщила одна из организаторов Гюльнара Мехтиева. В 2022 году полиция не стала разгонять участников акции. Однако силовики взяли группу активисток в оцепление и сопровождали на протяжении всей акции, не позволяя присоединиться к ней новым участникам.

Организаторы анонсировали акцию феминисток против гендерного насилия в центре Баку 8 марта. Информация об этом появилась в Facebook*. Было заявлено, что участники акции пройдут маршем в центре города.

"В этом году мы решили посвятить нашу акцию по случаю 8 марта привлечению внимания к проблеме убийств женщин на почве гендерного насилия. По информации из СМИ, только в феврале этого года были убиты 11 женщин. Также продолжается практика совершения других форм насилия над женщинами. По сообщениям медиа, девять женщин были подвергнуты побоям. Часто такие акты происходят на глазах у малолетних детей, которые также нередко становятся жертвами насилия", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов акции Гюльнара Мехтиева.

По ее словам, активистки намерены провести акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами и потребовать эффективного расследования этих преступлений и привлечения к ответственности виновных.

"Часто полиция уклоняется от расследования преступлений, склоняет жертв отозвать свои жалобы под предлогом примирения. Однако безнаказанность только поощряет совершать новые преступления, и порой это приводит к трагическому финалу", - уверена Мехтиева.

Она сообщила, что Исполнительная власть Баку отказала в согласовании акции 8 марта. В отказе говорится, что предложенный организаторами маршрут расположен в многолюдном месте, популярном для туристов и горожан.

Однако организаторы акции сочли решение властей неправомерным. "Мы собираемся провести мирную акцию протеста, и никто не может запретить это нам", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" член оргкомитета марша Айгюль Джафарли.

Четверо организаторов также разместили в Facebook* сатирическое видео на ответ мэрии и в нем, перефразируя одного из деятелей культуры Азербайджана, задаются вопросом: "Кто может нам запретить это (акцию)?" и отвечают: "Никто".

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