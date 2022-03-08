Феминистки в Баку потребовали расследовать преступления против женщин

08 марта 2022, 19:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа феминисток провела сегодня шествие в центре Баку, потребовав от властей принять меры для предотвращения семейного насилия и активнее защищать права женщин. Полиция взяла группу активисток в оцепление и сопровождала на протяжении всей акции, не позволяя присоединиться к ней новым участникам.

Как писал "Кавказский узел", впервые феминистки в Баку попытались провести акцию "Выступи против насилия" 8 марта 2019 года. Силовики разогнали их, чем подтвердили наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, констатировала журналистка Хадиджа Исмайлова. 8 марта 2020 года участники организованного феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия; полицейские задержали нескольких участников акции. В этом 2021 году полиция разогнала марш феминисток в Баку, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве. Активистки заранее уведомили власти об акции, но получили отказ в согласовании, сообщила одна из организаторов Гюльнара Мехтиева.

Феминистки Азербайджана отметили Международный день женщин акцией под девизом "Марш 8 – Не можем молчать". Акция была объявлена в Facebook, где было создано мероприятие "Марш 8 – Не можем молчать". К началу акции 8 марта в 15.00 (14.00 по мск) 68 пользователей отметили, что намерены принять участие в марше.

Организаторы объяснили мотивы проведения марша. "В течение 2021 года и первых двух месяцев 2022 года нас всех потрясли новости о жестоких убийствах женщин, сексуальном насилии над несовершеннолетними и ранних браках. Большинство этих случаев произошло в результате бездействия государства, которое должно защищать наши права", - было написано под воззванием к акции.

"В 2021 году, по меньшей мере, были убиты 72 женщины. При этом 43% женщин были убиты своими мужьями. Количество преступлений, связанных с домашним насилием, зарегистрированных в 2021 году (1499 преступлений), на 19% больше, чем в предыдущем году. 78,5% жертв домашнего насилия составляют женщины", - далее говорилось в тексте.

Госорганы не представляют отчетности о причинах убийств женщин, отметила член оргкомитета акции Гюльнара Мехтиева. "Они не раскрывают статистику - сколько женщин были убиты на почве гендерного неравноправия, а сколько по другим мотивам. Поэтому с ними (госорганами) приходится разговаривать в более жестком тоне, чтобы они чувствовали ответственность. Если государство не считает нужным обеспечивать наши права, то мы вынуждены выходить на акции и требовать (реализации) своих прав", - сказала Мехтиева корреспонденту "Кавказского узла" до начала акции.

По ее словам, государство не проводит необходимой работы для предотвращения преступлений на гендерной почве. "В результате ситуация не только не улучшается, но и ухудшается, и мы становимся свидетелями шокирующих преступлений. В прошлом году полицейский застрелил свою жену прямо в отделении полиции, куда она пришла пожаловаться на насилие с его стороны", - отметила Мехтиева.

Жительница поселка Зиря Севиндж Магеррамова жаловалась на побои со стороны мужа в марте 2021 года. 3 августа стало известно о ее убийстве. По данным следствия, после ссоры она пыталась укрыться от мужа в доме соседа, однако муж ворвался в дом, убил жены и ранил еще двух человек. 4 августа 2021 года в Баку прошла акция феминисток, которые обвинили полицию в отсутствии реакции на жалобы Магеррамовой. Представитель МВД пояснил, что в связи с жалобами Магеррамовой на избиение было проведено расследование е и дело было направлено в суд, однако стороны примирились в суде. При этом, по его словам, она отказалась переселиться в женский приют, сказав, что не хочет расставаться с семьей.

Убийства и другие преступления против женщин на почве бытового насилия должны справедливо расследоваться и виновные должны нести ответственность по закону в полной мере, отметила другая гендер-активистка Айгюль Джафарова. "Часто полиция не расследует объективно жалобы женщин на домашнее насилие. Правоохранители склоняют жалобщиц к "примирению, дабы не рушить семью", и это нередко приводит к трагическим последствиям. Было немало случаев, когда через некоторое время после "примирения" женщин убивали. Пример тому история с Севиндж Магеррамовой, которую уговорили отозвать жалобу на мужа, а через некоторое время он ее убил. Поэтому мы проводим акцию с целью обратить внимание на обязательства государства защищать права и жизни женщин", - сказала Джафарова корреспонденту "Кавказского узла".

Начало шествия было назначено на 15.00 (14.00 мск), местом сбора была обозначена улица Низами перед кафе "МакДональдс". Оттуда организаторы планировали пройти маршем по Площади фонтанов и далее по пешеходной улице до памятника поэтессе Натаван (это примерно 300-400 метров - Прим. "Кавказского узла").

За час до начала акции площадка перед кафе "МакДональдс" была взята под наблюдение полиции и лиц в штатском. На параллельные улицы были доставлены не менее 30 автозаков. Как только основная группа протестующих численностью около 20 человек появилась на месте акции, полиция оцепила их, и пропустила в это "кольцо" только журналистов.

Хотя исполнительная власть Баку не согласовала акцию из-за пандемии, полиция не стала препятствовать проведению марша. Однако силовики, среди которых были и полицейские-женщины, ограничили число ее участников. На всем протяжении шествия полиция сопровождала протестующих, взяв их в оцепление, и не позволяла к ним присоединиться к акции новым участникам.

Полиция отобрала файеры у протестующих, несколько плакатов, а также флаг ЛГБТИ. Демонстранты, среди которых были и несколько молодых мужчин, несли плакаты с лозунгами: "Долой деспотию, да здравствуют женщины!", "Не примиряй, а расследуй", "Женские убийства – политические преступления", "Пусть объединятся женщины. Нет - молчанию, да - восстанию". Эти же лозунги участницы скандировали на всем протяжении шествия до памятника поэтессе Натаван, где они зачитали свои требования. Демонстранты также исполнили песню протеста против бытового насилия над женщинами.

Прохожие фотографировали шествие, некоторые интересовались у журналистов целью акции и требованиями участниц. Тем, кто останавливался и пытался приблизиться демонстрантам, полицейские настоятельно советовали не делать этого. Когда колонна подошла к ярмарке, посвященной празднику Новруз-байрам, полицейские спешно закрыли ее ворота, не позволяя людям выйти с этой территории.

Стамбульская конвенция, или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием представляет собой универсальный механизм для изменения ситуации, рассказала ранее Айгюль Джафарова "Кавказскому узлу". Цель документа - предупреждение насилия, защита жертв и наказание виновных. Важной миссией конвенции Джафарова считает ее ясный посыл, что насилие над женщинами – "это не вопросы частной жизни, как часто представляется". Одновременно Стамбульская конвенция подтверждает бытовое насилие как отдельный вид нарушения прав человека и таким образом выводит его за рамки внутренних дел государств.

У памятника поэтессе Натаван была озвучена резолюция акции. Протестующие предложили принять "действенные меры для предотвращения насилия и убийств женщин". "Преступления против женщин должны расследоваться законно и справедливо, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Должна быть принята Стамбульская конвенция", - было отмечено в резолюции.

Активистки потребовали также устранения всех препятствий для ведения женщинами организованной борьбы за свои права, прекращения преследований за это. Также было выдвинуто требование "обеспечения равных прав для всех, независимо от пола и сексуальной ориентации". После оглашения резолюции участники акции сделали памятное фото и разошлись.

Одна из участниц акции, Севиндж, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что узнала о марше из интернета. "Я солидарна с требованиями организаторов акции. Я сама из южного региона Азербайджана, Лянкярана. У нас в селах распространена практика ранних браков, не допуска девочек на учебу. Считается, что нет смысла учиться, поскольку предназначение женщины - поддерживать семейный очаг. Родители таким способом делают своих детей несчастными. Выдают девочку без образования замуж. А потом, если к примеру, у нее не рождается ребенок, муж разводится с ней. И женщина без образования не может обустроить свою жизнь. Или муж избивает, а родители не пускают ее обратно, требуя "терпеть". А, она, неграмотная, материально зависит от мужа и терпит все это. Иногда все это в конечном итоге выливается в кровавые семейные драмы", - отметила участница акции.

В азербайджанском обществе все еще сильны стереотипы неравноправия женщин с мужчинами, сказала другая участница акции Эльнара. "Девочек с детства учат смирению перед мужчинами – сначала отцом, братом, а потом мужем. В итоге, она не может выбрать любимую профессию, любимого спутника жизни. Ее выдают замуж не по любви, а выбору родителей. И потом в семье начинаются проблемы, конфликты, побои. Женщина не может найти защиту, потому что считается, что обострение конфликта ведет к разводу, а это бьет по репутации семьи. А в полиции женщину также уговаривают отозвать жалобу и не выносить сор из избы, "примиряться"", - отметила девушка.

Проблемы азербайджанских женщин не ограничиваются только бытовым насилием, подчеркнула журналистка и гендер-активистка Рамина Эйвазгызы. "Когда мы говорим о женских проблемах в Азербайджане, в первую очередь на первый план выходят проблемы замужних женщин, женщин с детьми и разведенных женщин с детьми. Средняя статистика такова, что у большинства замужних женщин двое и более детей, и они работают. Они вынуждены работать потому, что доходов мужа не хватает для обеспечения семьи. Многие женщины работают на неформальном рынке труда без договора и потому социально не защищены, не получают отпускных, сверхурочных. Однако если бы государство предоставляло пособия на ребенка женщинам с малолетними детьми, то, проблема была бы устранена. По крайней мере, этот доход позволил бы матери не работать, заботиться о своих детях и обеспечивать семье некоторую финансовую поддержку до определенного возраста ребенка", - сказала журналистка корреспонденту "Кавказского узла".

Также права женщин ущемляются при разводе, отметила Эйвазгызы. "В месяц у нас в стране разводятся по 1000-2000 человек. Права разведенных женщин не защищены должным образом в суде и на практике это приводит к невыплате алиментов, отсутствию раздела имущества. В ранних браках, которые по причине несовершеннолетия девушки официально не регистрируются, при разводе женщина вообще не имеет никаких прав на имущество, получение алиментов. Случаи психологического насилия над женщинами продолжаются годами", - сказала она.

Рост числа бытовых преступлений в отношении женщин констатировала юрист по правам женщин Вафа Рустам. По ее мнению, причина этого кроется в атмосфере безнаказанности за насилие. Государство и общество должны взаимодействовать для предотвращения преступлений против женщин в семье, сказала Рустам. Она считает необходимым увеличение числа приютов для женщин, спасающихся от насилия в семье. В то же время необходимо проводить просвещение населения по вопросам домашнего насилия, указала юрист.

"Избиение женщины должно быть исключено из административного законодательства, и должно наказываться как уголовное преступление, независимо от степени ущерба здоровью жертвы. Если бытовое насилие сопряжено с другими преступными действиями, то гендерный мотив преступления должен считаться отягчающим обстоятельством. Сейчас психологическое насилие, экономическое насилие является административным правонарушением. Это должно быть криминализировано. Это должно быть включено в Уголовный кодекс", - сказала Рустам корреспонденту "Кавказского узла".