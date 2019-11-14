Азербайджанские активистки признали эффективными акции против насилия в семье

14 ноября 2019, 19:48

Присоединение Азербайджана к Стамбульской конвенции обяжет власти страны открыть статистику случаев семейного насилия, эффективнее защищать права женщин и обеспечить жертвам безопасность, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активистки. После акций в защиту женщин в Баку полиция начала активнее реагировать на случаи домашнего насилия.

Как писал "Кавказский узел", около полусотни человек вопреки противодействию полиции провели 20 октября в центре Баку акцию протеста против насилия над женщинами. Протестующие озвучили требования о присоединении Азербайджана к конвенции Совета Европы против насилия над женщинами (Стамбульская конвенция), расследовании всех убийств и избиений женщин, ужесточении наказания за бытовое насилие, ранние браки, селективные аборты и лишение девочек доступа к образованию.

Акция 20 октября стала второй с начала года акцией в защиту прав женщин в Баку. Ранее, 8 марта, группа феминисток в Баку инициировала шествие "Выступи против насилия". На место акции пришли около 50 женщин с плакатами, однако полицейские помешали планам активисток, объявив шествие несогласованным. Силовики оттеснили женщин с площади, в разгоне акции участвовала также группа женщин-провокаторов.

Принятие Стамбульской конвенции сможет кардинально изменить положение дел в области борьбы против насилия над женщинами в Азербайджане, где еще сильны патриархальные общественные устои и стереотипы о главенстве мужчины в семье, считает активистка, соорганизатор акции 20 октября Айгюль Джафарова.

Точной и достоверной статистикой о жертвах бытового насилия в Азербайджане активисты не располагают, но даже имеющиеся неполные данные демонстрируют удручающую картину, отметила она. «К сожалению, в 21 веке у нас женщин подвергают в семье угрозам, побоям и даже убивают. Официальные органы не публикуют точных данных, а мы оперируем данными мониторингов СМИ, куда, конечно же, попадают не все материалы. Но даже те цифры, которые мы имеем просто удручают: за девять месяцев 2019 года, с января по сентябрь включительно, зафиксированы 118 случаев семейного насилия над женщинами, при этом 85 человек получили увечья, 33 скончались. Насилие совершают мужья, но бывают случаи, когда рукоприкладством занимаются отцы и братья», - рассказала Джафарова корреспонденту «Кавказского узла».

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием представляет собой универсальный механизм для изменения ситуации, считает она. Цель документа - предупреждение насилия, защита жертв и наказание виновных. Важной миссией Конвенции Джафарова считает ее ясный посыл, что насилие над женщинами – «это не вопросы частной жизни, как часто представляется». Одновременно Стамбульская конвенция подтверждает бытовое насилие как отдельный вид нарушения прав человека и таким образом выводит его за рамки внутренних дел государств.

«Стамбульская конвенция предусматривает учреждение механизма постоянного мониторинга со стороны Совета Европы. Я уже отметила, что мы не располагаем точными данными о статистике бытового насилия, Конвенция же вводит международный мониторинг. Это означает, что международные представители будут располагать полномочиями запрашивать, требовать всю информацию от госорганов, выдавать им обязательные к исполнению рекомендации», - пояснила Айгюль Джафарова.

Кроме того, Стамбульская конвенция ужесточает меры наказания за насилие против женщин и требует дополнения Уголовного кодекса целом рядом специальных статей. Уголовное наказание вводится за такие деяния как принуждение к браку, принудительные аборты и преследование женщин. Также конвенция требует обеспечить безопасность жертв в ходе расследования.

Акция 20 октября дала заметный результат, считает активистка. «Несмотря на то, что мы сами столкнулись с насилием полиции, наши акции возымели определенное действие. Буквально на следующий день Госкомитет по делам женщин, семьи и ребенка распространил официальное сообщение о подготовке присоединении Азербайджана к Стамбульской конвенции. Кроме того, в медиа и социальных сетях существенно увеличился объем контента на тему борьбы против семейного насилия, стало больше интервью, постов, комментариев на эти темы. Правда, есть и агрессивные проявления, оправдания насилия, но тема стала обсуждаться, а когда проблема находится в общественной повестке, государственным органам также приходится реагировать», - пояснила она.

21 октября Госкомитет по делам семьи, женщин и детей сообщил в своем пресс-релизе, что ведомство представило предложения по подписанию Стамбульской конвенции в правительство Азербайджана и разработало проект Национального плана действий по предотвращению насилия в семье.

Правительство Азербайджана «предпринимает значительные усилия по предотвращению насилия по признаку пола». Прежде всего, были проведены тренинги для судей и адвокатов по реализации закона о борьбе против бытового насилия. В местных органах власти действуют группы мониторинга по гендерному насилию и жестокому обращению с детьми, а увеличение числа женщин в правоохранительных органах рассматривается как успешный результат усилий по предотвращению дискриминации в отношении женщин, говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Реализация Стамбульской конвенции потребует от государства расходов. «Конечно, присоединение к конвенции требуют не малых затрат. Однако если у государства находятся деньги на проведение громадных спортивно-развлекательных шоу таких как Европейские игры, Исламиада, гонки «Формула-1», то могут изыскать средства и на защиту женщин», - заявила Джафарова.

Бытовое насилие в Азербайджане является одной из острых социальных и общественных проблем, и она во многом связана с укоренившимися ментальными стереотипами, считает эксперт в области права, зампред движения D18 Самира Агаева.

Она отмечает, что полностью представить масштабы проблемы сейчас невозможно. «С одной стороны, органы полиции не всегда принимают жалобы к расследованию, считая что «это внутрисемейные вопросы». С другой стороны, многие женщины отказываются обращаться в полицию: во-первых не верят в то, что будет объективное расследование, во-вторых из-за опасений, что подача жалобы навлечет на них еще больший гнев мужа, отца или брата. Поэтому в СМИ и статистику, [которую ведут активисты], многие факты не попадают. По своему опыту юридической работы могу сказать, что из 10 случаев разводов в 9 инициатива исходит от женщин, и это связано с психологическим или физическим давлением на них», - сказала Агаева корреспонденту «Кавказского узла».

Она также считает важным присоединение Азербайджана к Стамбульской конвенции. «Это важно не только с точки зрения того, что конвенция предусматривает криминализацию ряда видов насилия над женщинами - в уголовном законодательстве и сейчас есть нормы, позволяющие наказывать за это. Стамбульская Конвенция определяет комплекс мер, обеспечивающих оказание юридической, психологической, материальной помощи жертвам, обеспечение их безопасности», - отметила она.

У властей страны есть несколько причин для затягивания с присоединением к Стамбульской конвенции. «Подписав конвенцию, правительство берет на себя обязательства по ее исполнению. Видимо [правительство Азербайджана] не хочет подвергать себя давлению международных организаций, которые будут требовать неукоснительного соблюдения положений документа. При этом соблюдение конвенции требует траты определенных расходов – на подготовку кадров, на создание убежищ, на предоставление материальной помощи - и как всегда, когда дело касается решения социальных проблем, у власти не хватает средств. С другой стороны, соблюдение конвенции означает обеспечение прав женщин. Возможно, кое-кто у власти опасается, что достижения женщин в борьбе против бытового насилия и обеспечение их безопасности могут «воодушевить» их на борьбу и за политические права», - считает Агаева.

Активистка находит уличные акции в защиту прав женщин результативными: они вынуждают правоохранительные органы реагировать на случаи домашнего насилия и распространять официальные сообщения об этом. Так, после протестной акции 20 октября прокуратура и МВД сообщили по меньшей мере о двух случаях насилия над женщинами.

Бакинская полиция и прокуратура 26 октября сообщили о случае семейного насилия, в результате которого 36-летняя женщина попала в больницу. Пострадавшую госпитализировали с колото-резаными ранами 25 октября, правоохранители допросили свидетелей и задержали мужа потерпевшей. На допросе мужчина признался, что причинил жене телесные повреждения. В ноябре МВД и Генпрокуратура Азербайджана сообщили еще об одном случае семейного насилия. В СМИ и социальных сетях распространились видеокадры, на которых, как утверждается, дядя убивает девочку-восьмиклассницу. В действительности видео относится к другому случаю: делу жителя Гянджи, который в октябре нанес на почве ревности множественные ножевые ранения своей гражданской жене. Молодой человек, который распространил в соцсети видео с ложным описанием, также задержан.

Стамбульская конвенция является уникальным документом, создающим механизмы по предупреждению и предотвращению семейного насилия, считает глава НПО «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

«Однако ее принятие требует тщательной подготовки. Присоединение к Конвенции требует внесения поправок в целый ряд законов, а кроме того, надо разработать механизмы оказания правовой, психологической и социальной помощи жертвам, принять меры для их безопасности. Надо готовить кадры для выполнения этих работ, изыскать финансовые источники для устойчивого функционирования этих механизмов. Подписание конвенции требует от правительства ответственности за выполнение принимаемых на себя обязательств, и с учетом того, что страна окажется под постоянным мониторингом специальной структуры Совета Европы, необходимо заранее подготовить необходимую базу для исполнения конвенции. Месседжи которые мы получаем от государственных структур, заключается в том, что правительство принципиально согласно с подписанием конвенции, что в настоящее время продолжается работа для присоединения и ратификации документа, и это произойдет очень скоро», - заявила Зейналова корреспонденту «Кавказского узла».

Впоследние годы работа правоохранительных органов в борьбе с бытовым насилием в Азербайджане изменилась к лучшему, полагает она. «Может быть для широкой общественности это не так заметно, но наша организация, которая непосредственно работает оказанием помощи жертвам, на практике чувствует это. С начала года в наше убежище обратились около 270 женщин, а мы, в свою очередь, обращаемся в органы полиции для принятия мер по их защите и обеспечению безопасности после возвращения в свои семьи. В большинстве случаев удалось вернуть женщин в свои дома. В настоящее время, у нас находятся около 30 женщин. Обычно пребывание у нас составляет 5-6 месяцев, за это время женщины проходят психологическую реабилитацию, если надо – лечение», - сказала Зейналова.

Помимо убежища НПО «Чистый мир» в Азербайджане действует одно убежище неправительственной организации для женщин в Гяндже и центр при МВД в Баку. Кроме того, функционируют два неправительственных детских приюта и реабилитационный центр для подростков при Минтруда.

Благодаря социальным сетям факты бытового насилия все чаще предаются огласке и это позволяет оказать помощь жертвам. «Но, к сожалению, иногда в социальных сетях пропагандируется насилие на половой почве. Так, порой некоторые мужчины оправдывают факты насилия над женщинами и более того, распространяют видео этих преступлений. При этом феминизм преподносится как женская распущенность и аргумент против «недопустимости женской свободы». Думаю, что привлекать к ответственности надо также не только за насильственные деяния, но и за пропаганду насилия. С другой стороны, бывают случаи проявления другой крайности, распространение идей исключительных прав женщин. Должно быть равноправие полов, а не превосходство одних над другими», - заявила Зейналова.

Предубеждения по отношению к женщинам все еще сильны в Азербайджане, отмечает журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова. "Есть семьи, где принято, что девочки не должны учиться, а женщины не должны работать. При этом женщины не могут отстаивать свои права, потому что их жалобы часто не рассматриваются, - напротив они сталкиваются еще и осуждением со стороны родственников за вынос сора из избы. В некоторых местах сохраняется практика ранних браков, которые не регистрируются государством ввиду несовершеннолетия подростков, - а потом при разводах эти женщины не могут получить компенсаций и алиментов", - сказала Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, женщины сталкиваются с дискриминацией и в политической сфере. "Во всех политических партиях, будь то правящая или оппозиционные, в руководящих органах есть резкий гендерный дисбаланс. Это, конечно, влияет на общую политическую активность женщин. Недавно возник скандал, когда дочь зампреда одной оппозиционной партии заявила, что отец несколько лет назад бил ее, сестру и их мать, то есть свою жену. Это вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, оппозиционеру пришлось подать в отставку с поста главы партии. К сожалению, власти хотели использовать это в политических целях и объявили об уголовном преследовании оппозиционера. Вместе с тем, десятки других случаев насилия над женщинами, в том числе во время протестных акций, не расследуются», - сказала Исмайлова.

"Кавказский узел" писал, что отношении активиста партии Народного фронта Фуада Гахраманлы возбуждено уголовное дело об избиении жены и двух дочерей. Политические оппоненты использовали семейный конфликт в своих целях, считает Гахраманлы. Супруга активиста заявила, что не имеет претензий к мужу.