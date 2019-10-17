Азербайджанский оппозиционер Гахраманлы обвинен в семейном насилии

17 октября 2019, 01:17

В отношении активиста партии Народного фронта Фуада Гахраманлы возбуждено уголовное дело об избиениях жены и двух дочерей. Политические оппоненты использовали семейный конфликт в своих целях, считает Гахраманлы. Супруга активиста заявила, что не имеет претензий к мужу.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 25 января 2017 г. вынес обвинительные приговоры лидеру движения "Мусульманское единство" Талеху Багирзаде и его 16 сторонникам, проходившим обвиняемыми по делу о беспорядках в поселке Нардаран. Зампред партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы, а также Рамин Ярыев и Агиль Гулиев получили наименьшие сроки - 10 лет лишения свободы. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 марта Гахраманлы был освобожден из тюрьмы. 16 мая его вызвали в Главное управление полиции Баку, где ему было сделано устное предупреждение в связи с выступлениями в социальных сетях. Гахраманлы счел действия полиции неправомерными.

Международная правозащитная организация Amnesty International ранее призвала власти Азербайджана пересмотреть дела осужденных по «Нардаранскому делу». Гахраманлы правозащитники объявили «узником совести», указав, что он осужден «за применение своего права на свободу выражения». Азербайджанский Национальный совет демократических сил (НСДС) и правозащитная организация Human Rights Watch осудили власти за приговоры 18 фигурантам "Нардаранского дела".

В отношении Фуада Гахраманлы возбуждено уголовное дело, говорится в распространенном 16 октября пресс-релизе Генпрокуратуры Азербайджана. Расследование дела началось после видео на канале Youtube 19 сентября, на котором старшая дочь политика рассказала о систематическом насилии отца в отношении матери и ее сестры.

Прокуратура заявила, что сообщение дочери Фуада Гахраманлы вызвало большой резонанс.

Далее указывается, что Зумруд Гахраманлы в своем интервью на канале «YouTube» заявила о том, что в 2010 году Гахраманлы тяжелым стеклянным стаканом разбил колено дочери, а летом 2013 года сломал ей самой палец, травмы он наносил жене и детям и в последующем.

В пресс-релизе, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла", говорится о том, что лидер партии Народного фронта Али Керимли и другие руководители были в курсе происходящего, но ничего «не делали, чтобы предотвратить насилие, пытались замять эти случаи».

Пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что в ведомство обратились ряд неправительственных организаций, которые потребовали «принять жесткие меры в отношении Фуада Гахраманлы, который подвергал членов своей семьи физическому и психологическому насилию».

В ходе расследования было установлено, что младшая дочь Фуада Гахраманлы в январе 2010 года была обследована в Клиническом медицинском центре Баку в связи с переломом в области правого колена, где ей была оказана медицинская помощь. 26 сентября 2018 года дочь обратилась в эту больницу для повторного обследования правого колена.

В отношении Фуада Гахраманлы возбуждено уголовное дело по статьям о причинении физических или психических страданий систематическими побоями двуи или более лицам (133.2.1 УК Азербайджана) и о причинении физических или психических страданий систематическими побоями несовершеннолетнему или беспомощному (133.2.4 УК Азербайджана). Отметим, санкции статей предусматривают до пяти лет тюремного заключения.

Фуад Гахраманлы рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что узнал об уголовном деле из средств массовой информации, следователи пока его пока не вызывали.

«Это уголовное дело возбуждено по вымышленным фактам. Оно еще раз подтверждает, что кампания, развернутая против меня, [...] преследовала цели очернения меня и партии», - сказал он.

Он опроверг утверждения о том, что преднамеренно причинил телесные повреждения младшей дочера. «Это было почти 10 лет назад. В тот день я испытывал сильное нервное напряжение и бросил стакан на пол, осколки попали ранили мою младшую дочь, попав ей в колено. Все остальное, что обо мне говорится, сильно преувеличено», - сказал Фуад Гахраманлы.

Он считает, что старшая дочь записала видеообращение под воздействием эмоций. «Она учится в Нидерландах. Мы ее недавно всей семьей проводили, никаких проблем не было. Мы даже в аэропорту вместе сфотографировались. Через несколько дней дочь выступила с этим заявлением. Накануне заявления я просил ее удалить критический статус о моем партийном товарище. Видимо, это плохо подействовало на нее, и она выступила с этим заявлением. Я даже не поверил, что дочь сама написала пост обо мне и предположил, что ее аккаунт взломали. После того, как я высказал это предположение, моя дочь выступила с видеообращением. И тогда я убедился, что это она сама выступила. Как бы то ни было, это моя дочь и я люблю, как и прежде», - рассказал Фуад Гахраманлы.

Он добавил, что политические оппоненты использовали его семейные проблемы в своих целях. "Я подал в отставку с поста зампреда партии [...] Эта должность кроме рисков быть арестованным мне ничего не давала", - сказал Фуад Гахраманлы. "Безнравственны те, кто использовал семейную драму в политических целях", - считает он.

Супруга политика Зумруд Гахраманлы выступила с заявлением в социальной сети Facebook, в котором призвала не использовать ее саму и дочерей в политических играх. «Я и мои дочери не являемся шахматной доской для злонамеренных игр. Я не нуждаюсь в справедливости [...] Я не хочу быть инструментов в их политических мстительных планах», - написала она в своей странице в Facebook.

Позже Зумруд Гахраманлы опубликовала в Facebook факсимиле своего заявления имя генерального прокурора о том, что ни она, ни ее дочери не имеют жалоб и претензий к Фуаду Гахраманлы и просит прекратить уголовное дело против него.

Она также указала, что еще в августе подала заявление на развод с Фуадом Гахраманлы и в настоящее время процесс продолжается в Апшеронском районном суде.

Глава Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев расценил заявление генеральной прокуратуры об уголовном деле против Фуада Гахраманлы «абсурдным и политически мотивированным шагом».

«Многочисленные факты пыток в местах заключения игнорируются, и в частности пытки над фигурантами «Тертерского дела», «Гянджинского дела», «Нардаранского дела». Не расследуются резонансные коррупционные скандалы [...] И на этом фоне тщательное расследование внутрисемейного конфликта вызывает горькую иронию. Конечно, бытовое насилие не имеет оправдания. Однако расследование подобных вещей не должно политизироваться, искусственно нагнетаться», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Гюльалыев также указал, что в апреле этого года дочь Фуада Гахраманлы физически атаковал и оскорбил провластный активист, и тогда прокуратура, несмотря на резонансный характер события, не отреагировала, а злоумышленник отделался 15 сутками ареста.

Дочь заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана была избита 17 апреля в Баку. "Возле станции метро "Эльмляр академиясы", на нее напал мужчины и ударил по лицу. Им оказался член правящей партии, ему дали всего 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Мать девушки считает, что власть шантажирует оппозиционеров тем, что у их детей могут быть неприятности. 1 мая Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток напавшего. Родители девушки не согласились с решением суда и заявили, что намерены обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

Юрист Ялчин Иманов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что прокуратура может сама начинать уголовные дела, без инициативе потерпевшей стороны.

«Однако в данном случае не думаю, что преследуются интересы потерпевших, несовершеннолетних. Это просто использование возможности для наказания активного оппозиционного оппонента», - сказал Иманов.

«До сих пор прокуратура не реагировала на многочисленные нарушения прав обвиняемых, пытки, о которых говорили сами подсудимые, их адвокаты, писали средства массовой информации... Я сам стал жертвой обнародования фактов пыток над моим подзащитным в Гобустанской тюрьме. Меня из-за этого исключили из Коллегии адвокатов и лишили возможности работать адвокатом», - сказал Иманов.

Напомним, 20 ноября 2017 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал процедуру прекращения его адвокатского статуса. По итогам многочисленных судебных разбирательств 22 февраля суд утвердил исключение Иманова из коллегии адвокатов. 1 октября кассационную жалобу юриста Иманова Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения, окончательно утвердив лишение его адвокатских полномочий. Иманов заявил, что будет добиваться восстановления прав в Европейском суде по правам человека.