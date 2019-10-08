Участники акции в Барде потребовали освободить осужденных по "Тертерскому делу"

08 октября 2019, 08:20

Родственники убитых и осужденных по "Тертерскому делу" военных 7 октября на акции перед войсковой частью Минобороны Азербайджана потребовали реабилитации убитых, пересмотра их дел и освобождения своих родных.

Как писал "Кавказский узел", следствие и суды по "Тертерскому делу" были закрытыми. Восемь человек во время следствия были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы, факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, заявил ранее правозащитник Огтай Гюльалыев. Члены семей убитых и осужденных 6 сентября на акции протеста в Баку перед зданием Министерства юстиции Азербайджана потребовали возвращения дела на предварительное следствие и освобождения их родных.

Группу из военных и гражданских лиц арестовали в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и в подготовке диверсий, говорилось в опубликованном 7 мая 2017 года совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры, Минобороны и Службы безопасности Азербайджана. Задержанных подозревали в том, что они "планировали широкомасштабные провокации против подразделений Минобороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе".

Родственники убитых и осужденных военных по "Тертерскому делу" провели 7 октября в городе Барда акцию протеста перед войсковой частью Министерства обороны Азербайджана. Участники акции потребовали реабилитации убитых, пересмотра их дел и освобождения своих родных, сообщило в тот же день агентство "Туран".

На участниках акции были надеты рубашки с изображениями убитых и арестованных.

"Я воспитываю двух будущих солдат, что я им скажу? Они уже сейчас говорят, что сами найдут убийц их отца. Мы требуем справедливого расследования", - цитирует одну из участниц акции агентство.

Сотрудники полиции обеспечивали безопасность на месте акции протеста.

Участники акции заявили, что считают виновным в гибели их родных командующего этим соединением азербайджанской армии, сообщило 7 октября издание Interviewinfo.az.

Они потребовали отстранения от должности всех виновных должностных лиц и заявили, что настаивают на привлечении их к уголовной ответственности.

Из войсковой части к протестующим вышел офицер, пообещав, что их примет командир части. Однако участники акции заявили, что не верят этим обещаниям. Во время митинга некоторым из демонстрантов стало плохо, после чего участники акции решили разойтись, информирует издание.

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