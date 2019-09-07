Силовики в Баку пресекли акцию в поддержку осужденных по "Тертерскому делу"

07 сентября 2019, 08:12

Родственники осужденных по "Тертерскому делу" на акции протеста в Баку потребовали возвращения дела на предварительное следствие и освобождения их родных. Акция протеста была прекращена после вмешательства сотрудников полиции.

Как писал "Кавказский узел", следствие и суды по "Тертерскому делу" были закрытыми. 8 человек во время следствия были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы, факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, заявил ранее правозащитник Огтай Гюльалыев. 27 мая на митинге в Баку члены семей убитых и осужденных по "Тертерскому делу" заявили, что уголовное дело в отношении их родных было необоснованным.

В Баку перед зданием Министерства юстиции Азербайджана 6 сентября состоялась акция протеста родственников фигурантов дела о событиях в Тертерском районе, сообщило в тот же день агентство "Туран".

Участники акции протеста потребовали возвращения дела на предварительное следствие. Они заявили, что необходимо дать правовую оценку пыткам над обвиняемыми. Также протестующие настаивают на освобождении их родных, арестованных по этому делу, информирует издание.

Группe из военных и гражданских лиц арестовали в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий, сообщалось 7 мая 2017 года в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры, Минобороны и Службы безопасности Азербайджана. Задержанных подозревали в том, что они "планировали широкомасштабные провокации против подразделений Минобороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе".

После вмешательства сотрудников полиции акция протеста была прекращена, сообщает Massa.az.

Нескольких представителей протестующих после завершения акции приняли в Министерстве юстиции, информировало 6 сентября на своем сайте Meydan.tv.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".