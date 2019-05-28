28 мая 2019, 07:42

Участники акции в Баку поддержали осужденных по "Тертерскому делу"

На митинге в Баку члены семей убитых и осужденных по "Тертерскому делу" заявили, что уголовное дело в отношении их родных было необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", следствие и суды по "Тертерскому делу" были закрытыми. 8 человек во время следствия были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы, факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, заявил ранее правозащитник Огтай Гюльалыев.

В Баку перед военной прокуратурой Азербайджана 27 мая состоялась акция протеста родителей и родственников фигурантов дела о событиях в Тертерском районе.

Во время акции протеста ее участники скандировали, что уголовное дело в отношении их детей было необоснованным, сообщает Contact.az.

Группа из военных и гражданских лиц была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий, сообщалось 7 мая 2017 года в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры, Минобороны и Службы безопасности Азербайджана. Задержанных подозревали в том, что они "планировали широкомасштабные провокации против подразделений Минобороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе".

"Моего сына осудили бездоказательно..., и я хочу встретиться с президентом Ильхамом Алиевым", - цитирует одну из протестующих издание.

"Солдат с применением насилия заставили давать показания против своих командиров", - цитирует участника акции Turan.az.

Акция протеста завершилась без происшествий, информирует издание.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Политзаключенные прекратили голодовку в Азербайджане", "Азербайджанский активист связал вызов в полицию с активностью в Facebook", "Азербайджанские оппозиционеры заявили о невиновности в отмывании денег".

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