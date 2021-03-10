Азербайджанские правозащитники вступились за феминисток

10 марта 2021, 03:22

Власти не должны были применять силу на акции феминисток в Баку, так как активистки не нарушали общественный порядок и соблюдали санитарные нормы, указал координатор "Центра против репрессий и пыток" Намизад Сафаров. В Азербайджане все попытки проводить несогласованные, но мирные акции наталкиваются на жесткие меры со стороны силовиков, отметил глава "Центра мониторинга выборов и обучения демократии" Анар Мамедли. Власти опасаются ослабить режим, чтобы не спровоцировать протестную активность в стране, считает директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта полиция разогнала марш феминисток в Баку, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве. Активисты заранее уведомили власти об акции, но получили отказ в согласовании, сообщила одна из организаторов акции Гюльнара Мехтиева. Марш феминисток удался, несмотря на разгон и задержания, сочли в оргкомитете акции.

Феминистки в Баку впервые попытались провести акцию "Выступи против насилия" 8 марта 2019 года. Силовики и тогда разогнали их, чем подтвердили наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, констатировала журналистка Хадиджа Исмайлова. 8 марта 2020 года участники организованного феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия. Полицейские задержали нескольких участников акции.

Исполнительная власть Баку не имела права отказывать активистам в согласовании акции, считает глава неправительственной организации "Центр права и развития" Хафиз Гасанов. "Власти должны были предложить организатором альтернативный маршрут проведения манифестации, если они сочли, что вариант организаторов акции неприемлем ввиду плотности движения транспортов и пешеходов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава "Центра мониторинга выборов и обучения демократии" (ЦМВОД) Анар Мамедли указал, что в Азербайджане ограничиваются фундаментальные свободы, в том числе свобода собраний. «Конституция гарантирует свободу собраний. Однако законодательство о свободе собраний в последние годы претерпело изменения в сторону усиления ограничений, что нарушает конституционные права граждан. Запреты должны носить ограниченный характер. То есть проведение собраний может быть запрещено в ограниченном количестве случаев, связанных с интересами обеспечения бесперебойной работы стратегических объектов и служб жизнеобеспечения. У нас же, напротив, разрешение собраний допускается в ограниченном количестве мест. С 2019 года в черте Баку не была согласована ни одна протестная акция. Организаторам протестных акций предлагают идти в пригородный поселок Локбатан. А все попытки проводить несогласованные, но мирные акции протеста наталкиваются на жесткие меры со стороны полиции, задержания и административные аресты», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Координатор "Центра против репрессий и пыток" Намизад Сафаров считает, что в Азербайджане и ранее ограничивалась свобода собраний, а период пандемии стал предлогом для того, что вовсе запретить даже небольшие пикеты и уличные шествия.

Оснований для отказа в согласовании протестной акции феминисток не было, уверен Сафаров. Шествие небольшой группы девушек не могло представить для остальных какие-то неудобства. Полиция, выстроив плотное оцепление, перенаправляя пешеходов по обходным путям, доставляла гражданам больше неудобств. Все участницы были в масках, и если бы не мешала бы полиция, то, наверное, прошли бы праздничным маршем, соблюдая социальную дистанцию. В итоге полиция не только сорвала акцию, но и в праздничный день применила силу против девушек. Власти не должны применять насилие к гражданам, от которых не исходит угроза общественной безопасности», - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов считает, что власти запрещают протестные акции, вне зависимости от количества ее участников. «Режим не хочет разрешать даже небольшой мирный протест с безобидными целями, опасаясь того, что люди преодолеют страх и на последующие акции будут собираться все больше людей... Власть не приемлет, когда люди чего-то требуют. Она хочет, чтобы ее просили", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Гусейнов также отметил, что "протесты портят картинку стабильности в стране, рисуемую официальной пропагандой".

Комментариями Исполнительной власти Баку относительно отказа согласовать митинг "Кавказский узел" пока не располагает.