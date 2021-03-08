Активистки в Баку выступили против гендерного неравноправия

08 марта 2021, 20:35

Участники сегодняшней акции феминисток в Баку попытались привлечь внимание к гендерной дискриминации, в том числе к домашнему насилию и ранним бракам. Часть прохожих поддержали лозунги активисток. Марш феминисток удался, несмотря на разгон и задержания, сочли в оргкомитете акции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полиция разогнала марш феминисток в Баку, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве. В праздник 8 марта нужно привлекать внимание к правам женщин и их проблемам, пояснили организаторы цель акции.

Феминистки в Баку впервые попытались провести акцию "Выступи против насилия" 8 марта 2019 года. Силовики и тогда разогнали их, чем подтвердили наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, констатировала журналистка Хадиджа Исмайлова. 8 марта 2020 года участники организованного феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия. Полицейские задержали нескольких участников акции.

Организаторы акции сообщили о задержании более 20 человек

На сегодняшней акции были задержаны свыше 20 человек. Они были доставлены в отделения полиции. После установления личностей к 17.30 по местному времени (16.30 мск) все задержанные были отпущены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оргкомитете акции.

"Несмотря на задержания, мы считаем, что акция удалась. Она привлекла внимание горожан и пользователей соцсетей. Это был протест против убийств и других преступлений в отношении женщин, против гендерного неравноправия, дискриминации женщин, ранних браков. Некоторые мужчины завесой религиозных браков прикрывают свою аморальность "женясь" на девочках-подростках", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из членов оргкомитета Айтадж Тапдыг.

Некоторые жительницы Баку поддержали активисток. "Я собиралась принять участие в шествии "8 марш - борись за свои права". Я узнала об акции из Facebook и решила присоединиться. Но полиция стала всех сразу задерживать, и я отошла в сторону, сделала вид, что просто прохожая. У нас больше на словах гендерное равноправие. Девушки сталкиваются с большими проблемами во многих вопросах - начиная от выбора профессии, заканчивая выбором спутника жизни. Принято, что эти вопросы должны решать родители, а девушки смиренно принимать. В моей семье такого не было. Но подобные проблемы были у моих подруг. Есть еще предрассудки относительно работы девушки. В консервативных семьях молодым невестам не разрешают работать и учиться", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Баку Самира Гусейнова.

Жительницы Баку сочли актуальной повестку акции феминисток

Бакинка Мехрибан Салимова случайно оказалась на Площади фонтанов во время акции. "Я шла в гости к подруге. И вдруг заметила большое скопление полиции перед "Макдональдсом". Спросила у журналистов, что происходит, они ответили, что акция в защиту прав женщин. Потом я поговорила с девушками, пришедшими на акцию. Они сказали, что против нарушения прав женщин, против насилия над ними со стороны мужей, братьев, против ранних браков. Я поддерживаю этих девушек. В отношении женщин у нас действительно неравноправие. Правда, это касается не всех", - отметила женщина.

По ее словам, распространены случаи, когда девушка выходит замуж и "в новой семье превращается в прислугу не только для мужа, но и для его родителей". "Девушки не выдерживают, разводятся, возвращаются домой, где родители начинают ее постоянно попрекать. Если она еще и с ребенком, то ей совсем плохо приходится. Еще хуже, когда девочек выдают несовершеннолетними. Такие браки государство регистрируют, а при разводе женщина не может претендовать ни на имущество, ни на алименты. Обычно, выданные в подростковом возрасте дети даже не имеют среднего образования и потом не могут устроиться на нормальную работу", - рассказала Салимова.

Салимова осудила разгон акции. "Действия полиции как раз стали еще одним фактом насилия против женщин. Эти девушки вышли говорить о проблемах, волнующих многих. Это проблемы всего общества", - добавила она

ЮНИСЕФ (UNICEF, Детский фонд ООН) называет ранние браки детскими (Child marriage) и относит к ним официально заключенные или неофициальные союзы с лицом, не достигшим 18 лет. В нескольких конвенциях ООН детский брак и/или связанные с ним явления рассматриваются как нарушение прав человека.

Жительница Баку Севда Мирзоева отметила, что ее волнуют проблемы насилия на бытовой почве. "К сожалению, в 21 веке у нас женщины становятся жертвами физического насилия со стороны мужей, отцов и даже свекров. Недавно мужчина убил невестку и расчленил ее тело только из-за подозрения в неверности к мужу. В этом случае мужчину арестовали. Но есть десятки случаев, когда женщин избивают, а насильников либо вообще не наказывают, либо наказывают очень мягко. Есть очень опасный стереотип о том, что если женщину бьют, значит есть за что. Я бы не сказала, что государство поддерживает насилие мужчин, но оно не принимает достаточных мер для борьбы с этим. Само общество также все еще в плену стереотипов. С этим борются отважные девушки. Но они сами сегодня стали жертвами [насильственных действий силовиков]. В праздничный день девушек затаскивали в автозаки", - заявила Мирзоева.

Пожилая бакинка Фирангиз Гусейнова также считает, что в Азербайджане есть проблемы с гендерным неравноправием. "Конечно, я не сторонник противостояния женщин с полицией. Но проблемы есть. Меня всегда возмущает, когда мужья не позволяют женам учиться, работать. Ведь, жизнь непредсказуема - мужчина может потерять трудоспособность, рано уйти из жизни, в конце концов бросить женщину, и что она потом она будет делать без образования, работы, как будет растить детей? Знаю случай, когда молодой мужчина не позволил жене окончить юридическое образование, а потом он попал в тюрьму и у них не было денег найти адвоката. А если бы жена получила бы высшее образования, то сама могла бы его защищать. И таких случаев много", - сказала женщина.

К теме прав женщины в Азербайджане стали терпимее, отмечают правозащитники

Глава Общества "Женщины за рациональное развитие" Шахла Исмаил отметила, что в последние годы ситуация с правами женщин начинает меняться к лучшему.

"Сейчас существует более сознательный и зрелый подход к этому вопросу, что радует. Прежде всего, я чувствую, что само общество понимает наличие проблем в области прав женщин и имеет более терпимый и более сознательный подход к этому вопросу. Хотя в прошлом мы сталкивались с очень серьезным давлением, когда заводили речь о правах женщин. Сегодня уже достаточно людей терпимо относятся к вопросу. С другой стороны, 10-15 лет назад азербайджанское правительство полностью отрицало или поверхностно подходило к проблемам с правами женщин, что создавало потребность в дополнительной энергии и дополнительных инициативах для защитников прав женщин", - сказала Исмаил корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, сейчас любые инциденты насилия против женщин, становящиеся достоянием гласности, расследуются правоохранителями. Есть прогресс и с борьбе с ранними браками, что обусловлено усилением контроля за посещением девочками школ. Ранее в регионах родители не видели необходимости отпускать девочек в школу в расчете на то, что все равно скоро они будут выданы замуж. Однако, по мнению Исмаил, чтобы окончательно покончить с феноменом ранних браков, необходимо установить ответственность муллам (священнослужителям) за регистрацию религиозных браков лиц, не достигших 18-летнего возраста.

В целом же, по мнению активистки, ситуация с правами женщин все еще вызывает тревогой с учетом продолжающихся убийств и самоубийств женщин на почве бытового насилия.

В госкомстате Азербайджана сообщили, что пока не располагают информацией о преступлениях против женщин в 2020 году. В 2019 году, согласно данным госкомстата, потерпевшими в преступлениях на почве бытового насилия стали 1038 женщин, в том числе 12 - в возрасте до 18 лет и одна беременная. При этом 37 женщин были убиты, в том числе одна несовершеннолетняя. В 24 случаях были попытки убийства женщин, в том числе двух несовершеннолетних и одной одной беременной. 23 женщины получили тяжелые телесные повреждения, 94 - менее тяжкие, 831 - легкие. Были зарегистрированы восемь случаев истязаний, два факта угрозы убийством или избиения и 19 "других случаев", сообщили в госкомстате корреспонденту "Кавказского узла".

При этом в ведомстве добавили, что, согласно официальной статистике, случаев самоубийств женщин не зарегистрировано.

Представители госкомитета по делам женщин, семьи и детей оказались недоступны для комментариев.

В пресс-службе МВД подтвердили разгон акции, связав это тем, что она не была согласована. Однако в МВД отрицали то, участницы были задержаны, сказав лишь, что "проявивших неповиновение удалили с территории".

Принудительные ранние браки остаются острой проблемой на Южном Кавказе

Веками ранние браки были вполне обычным делом, допускались религией, законами и обычаями. Но в связи с борьбой женщин за свои права они все чаще стали восприниматься с социальным осуждением и даже как преступления, отмечается в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом" на основе публикации Meydan.TV "Чем раньше выйдет замуж, тем лучше". Ранние браки: традиция или дурная привычка?". В статье объясняется, почему в современной Грузии так велико количество ранних браков, причем тут азербайджанцы и как выйти из этой традиции.

В материале рассказывается, как азербайджанский блогер распространил фото, на котором, по его данным, девочка в Грузии держит в руках поднос со стаканами с чаем. Согласно азербайджанским традициям, сладкий чай, поданный на помолвке гостям со стороны жениха, символизирует согласие родителей невесты на брак. "Поделимся и спасем ребенка, накажем родителей! Скажем «нет» ранним и родственным бракам", - подписал фотографию блогер. По его словам, после публикации на него посыпались звонки с грузинских телефонных номеров с угрозами, оскорблениями и требованиями удалить фотографию.

По наблюдениям активистки Тозу Гюльмамедли, азербайджанские семьи стремятся как можно раньше выдать дочь замуж, чтобы избавиться от ответственности за нее. "Я бы сказала, что основное значение тут имеет гендерная роль. По отношению к девочкам сформировано такое мнение, что они лишние в доме, второстепенные, что их растят специально для замужества. Девочкам внушают, что они не относятся к этому дому, что они чужие и должны выйти замуж, а мальчиков воспринимают как продолжателей рода", - рассказала она "Кавказскому узлу". По ее словам, часто полиции становится известно о ранних помолвках, "но не вмешиваются, не хотят баламутить общество, обнародовав эти факты". Гюльмамедли, имеющая опыт работы с жертвами бытового насилия в Грузии, говорит, что в ее практике бывали случаи, когда девочки, принуждаемые к ранним бракам, сбегали из дома.

Другой случай, указывающий на актуальность проблемы ранних браков, описан в материале "Забронирована": девочке из пригорода Тбилиси в 11 лет определили жениха", подготовленном на основе публикации Meydan.TV "Школьница не помолвлена, но "забронирована" по местным обычаям". Согласно этой публикации, в Грузии ранние браки распространены в районах, населенных преимущественно азербайджанцами. Законы ужесточили в 2016 году, и теперь браки для подростков в возрасте 16-17 лет разрешены только после получения судебного постановления и при наличии серьезной причины такой, как рождение ребенка. Но, как следует из Индекса гендерного неравенства, опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития в мае 2019 года, 14% девушек в возрасте 15-19 лет в Грузии являются замужними. При этом в ежегодном отчете грузинских правозащитников за 2018 год о правах человека указано, что большинство браков несовершеннолетних не регистрируются, 738 подростков являются родителями, из них 715 девушек и 23 молодых людей.

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане обратился в феврале к грузинскому коллеге после публикации видео о помолвке 15-летнего мальчика с 11-летней двоюродной сестрой в селе Поничала (Соганлыг, пригород Тбилиси), где компактно проживают азербайджанцы в Грузии, и потребовал провести расследование. Аппарат омбудсмена Грузии начал проверку этих сведений, указав, что ранние браки и помолвки по-прежнему широко распространены в стране, и подобные случаи в основном имеют форму принудительного брака, незаконного лишения свободы и соглашения между родителями. Видео о помолвке обнажило проблему ранних браков в селах Грузии, считает активистка Шалала Амирджанова.

Для сел Грузии актуальна проблема ранних браков. Среди причин браков между несовершеннолетними - нежелание учиться, финансовые проблемы и стремление избежать порицания за внебрачные сексуальные связи. На "Кавказском узле" опубликован анимационный ролик Meydan.TV о похищении несовершеннолетней жительницы Грузии Малахат.

Омбудсмен Грузии рекомендовала учебным заведениям в качестве одной из мер предупреждения ранних браков сообщать о подобных случаях в полицию и профильные ведомства. Но такие сообщения редко поступают, сказала сотрудница аппарата омбудсмена. После того как Уголовным кодексом Грузии был введен запрет на вступление в брак лицам младше 18 лет, родственники стали стараться скрыть фактический брак между несовершеннолетними, опасаясь уголовного преследования, заметили правозащитники.