Полиция разогнала марш феминисток в Баку

08 марта 2021, 16:21

Полицейские в Баку сорвали акцию феминисток, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве. В праздник 8 марта нужно привлекать внимание к правам женщин и их проблемам, сочли организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году участники организованного 8 марта феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия. Полицейские тогда задержали нескольких участников несогласованной акции. Все активисты, задержанные во время шествия феминисток в Баку, были отпущены на свободу за городом.

Акцию в Баку "Выступи против насилия" феминистки впервые попытались провести и 8 марта 2019 года. Силовики тогда оттеснили женщин с площади, в разгоне акции участвовала также группа женщин-провокаторов. Разгон первой в Баку акции феминисток подтвердил наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, но жительницы Азербайджана все активнее стремятся к профессиональной реализации, констатировала журналистка Хадиджа Исмайлова.

Акция "Марш 8 – за наши права" была анонсирована в Faceboоk группой феминисток 1 марта. "После акции 8 марта в 2020 году мы наблюдали, в каком состоянии ситуация с правами женщин. В период пандемии никакой государственной программы помощи тем женщинам, которые из-за карантина были заточены в домах со склонными к насилию лицами, не было", - сказано в анонсе акции. Также без внимания остались вопросы влияния на жизнь женщин военных действий и усугубившихся социально-экономических проблем, роста числа самоубийств и убийств женщин, сочли организаторы акции.

Акцию планировалось провести сегодня под лозунгами "Убийства женщин - политические (преступления)", "Борись как женщина, разрушай как женщина, созидай как женщина!".

8 марта - это повод обратить внимание на проблемы женщин, отметила одна из организаторов акции Гюльнара Мехтиева. "8 марта не должно отмечаться как день преподношения цветов и подарков женщинам. В этот день надо обращать внимание на проблемы женщин. История этого дня связана именно с протестом против неравноправия женщин. Но протестный мотив этого дня постепенно был забыт. Сегодня в Азербайджане гендерное равенство далеко не в полной мере обеспечено" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщину воспринимают, прежде всего, как человека, который занимается бытом, отметила Мехтиева. "Женщины по-прежнему становятся жертвами убийств на бытовой почве. Нередко от безысходности они совершают самоубийства. А 8 марта ассоциируется только с тем, что женщину только в этот день можно обрадовать небольшим подарком. Меня как феминистку это не устраивает. Считаю, что права женщин в Азербайджана нарушаются. И это неправильно обосновывать некими ментальными стереотипами и передавать последующим поколениям", - сказала она накануне акции.

Организаторы заранее уведомили власти об акции, но получили отказ в согласовании, сообщила Мехтиева. Начало шествия было запланировано на 15:00 (14:00 мск) перед кафе McDonalds на площади Фонтанов в центре Баку. Оттуда активистки планировали пройти маршем около 1,5 километров к установленному в советское время памятнику "Освобожденной женщине Востока".

С 12:00 (11:00 мск) площадь Фонтанов была взята под наблюдение усиленных нарядов полиции и лиц в штатском. За полчаса до начала акции в кафе близ площади были задержаны члены оргкомитета акции Вафа Наги, Айтадж Агазаде, Севги Исмаилбейли и Захра Галандарова.

Около 15:00 (14:00 мск) полиция стала задерживать собравшихся на площади Фонтанов девушек с плакатами, скандирующих лозунги "Борись как женщина, разрушай как женщина, созидай как женщина!", "Не терпи жестокость!", "Не совершай насилия" и др. Были задержаны около 15 человек, в том числе члены оргкомитета Гюльнара Мехтиева, Нармин Шахмарзаде и Жаля Байрамова. Всех собравшихся у McDonalds полиция оттеснила на периферийные улицы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Полиция пресекала незаконную акцию, объяснил глава отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев. "Организаторы заранее были предупреждены, что акция не согласована городскими властями и потому будет пресечена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Проявившие неповиновение были "удалены с территории, задержанных нет", - добавил он.