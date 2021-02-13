"Забронирована": девочке из пригорода Тбилиси в 11 лет определили жениха

13 февраля 2021, 10:00

Видео о помолвке 11-летней азербайджанской девочки и 15-летнего мальчика обнажило проблему ранних браков в селах Грузии, считает активистка Шалала Амирджанова. Бабушка девочки рассказала, что внучка получила кольцо, и договоренность о ее замужестве достигнута с родителями мальчика.

Материал подготовлен на основе публикации "Школьница не помолвлена, но "забронирована" по местным обычаям", размещенной сегодня в Meydan.TV.

Как информировал "Кавказский узел", 8 февраля уполномоченный по правам человека в Азербайджане обратился к грузинскому коллеге после публикации видео о помолвке 15-летнего мальчика с 11-летней двоюродной сестрой в грузинском селе Поничала (Соганлыг, пригород Тбилиси), являющемся местом компактного проживания азербайджанцев в Грузии, и потребовал провести расследование. Аппарат омбудсмена Грузии начал проверку этих сведений, указав, что ранние браки и помолвки по-прежнему широко распространены в стране, и подобные случаи в основном имеют форму принудительного брака, незаконного лишения свободы и соглашения между родителями. Главное управление департамента полиции по делам несовершеннолетних начало расследование по статье о принуждении несовершеннолетнего к заключению брака (пункт "а" части 2 статьи 150.1 УК Грузии).

Семья девочки живет в одноэтажном доме в селе Поничала. Ее мать отказалась от общения с журналистом, тогда как бабушка заявила, что "не было никакого обручения-шмобручения", а кольцо на палец было надето в честь дня рождения ребенка.

"Это было не обручение и не свадьба, а всего лишь день рождения. Родителям парня с детства нравилась наша девочка, вот мы и договорились поженить их, когда подрастут. И вот в день рождения девочки родители парня просто подарили ей колечко", - сказала бабушка девочки.

Односельчане также заявили, что на видео было снята не помолвка, но отметили, что тетя девочки "всего лишь надела своей племяннице на палец кольцо, как бы "бронируя" ее". По словам соседей, эта женщина с сыном после этого вернулась домой в Россию.

Проблема ранних браков особенно остро стоит в селе Поничала, указала активистка по правам женщин в Грузии Шалала Амирджанова.

"Согласно имеющимся данным, самый высокий показатель ранних браков приходится на Тбилиси, и мне кажется, что это связано с Поничала. В Квемо-Картли и Кахетии тоже существует такая проблема, но в Поничала она стоит особенно остро, таких случаев становится все больше, и это называют традицией", - сказала Амирджанова.

По ее словам, на распространенной в социальных сетях видеозаписи запечатлено именно обручение, а про день рождения семья девочки придумала позже. "И на фото, и на видео ясно видно, что это церемония обручения по всем азербайджанским обычаям: торт, хонча, сладкий чай. А эти столько лжи нагородили", - сказала она.

Амирджанова пояснила, что по азербайджанским обычаям, сладкий чай подают сватам именно в случае согласия родителей на свадьбу, при этом на видео можно увидеть, как на плечи девочке накидывают красный платок, надевают на нее золотые украшения, а за кадром слышен женский голос, который произносит на азербайджанском языке: "Пусть у вас будет семь сыновей и одна-единственная дочка".

Активисты считают необходимым введение в школах программы по предупреждению ранних браков

В Грузии соблюдаются права женщин и ратифицирована Стамбульская конвенция, направленная на борьбу с насилием над женщинами, однако недостаточно ведется просветительская работа с населением, полагает Амирджанова. "Если у государства нет других ресурсов для просвещения граждан, хорошо бы использовать для этого сельские школы. Организовывать специальные встречи. Местные организации и НПО работают в этой сфере. Некоторые считают, что не стоит говорить на эту тему, но, по-моему, мы не должны задумываться о проблеме, только когда что-то случается", - заявила активистка.

Согласно публикации, в Грузии, где брачный возраст составляет 18 лет, ранние браки распространены в районах, населенных преимущественно азербайджанцами. Законы ужесточили в 2016 году, и в настоящее время браки для подростков в возрасте 16-17 лет разрешены только после получения судебного постановления и при наличии серьезной причины такой, как рождение ребенка.

Как следует из Индекса гендерного неравенства, опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития в мае 2019 года, 14% девушек в возрасте 15-19 лет в Грузии являются замужними. При этом в ежегодном отчете грузинских правозащитников за 2018 год о правах человека указано, что большинство браков несовершеннолетних не регистрируются, 738 подростков являются родителями, из них 715 девушек и 23 молодых людей.

Как писал "Кавказский узел", для сел Грузии актуальна проблема ранних браков. На "Кавказском узле" также опубликован анимационный ролик Meydan.TV о похищении несовершеннолетней жительницы Грузии Малахат.

В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указывал тогда руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

Омбудсмен Грузии рекомендует учебным заведениям в качестве одной из мер предупреждения ранних браков сообщать о подобных случаях в полицию и профильные ведомства, сообщили в аппарате народного защитника Грузии. "Зачастую люди, которым поручено в качестве превентивных мер сообщать о произошедшем (принуждении к браку), воздерживаются от осуществления этих обязанностей", - сказала сотрудница аппарата омбудсмена, как и Сулхан Саладзе, в эфире телекомпании "Ачара", их слова на русский язык перевел корреспондент "Кавказского узла".

После того как Уголовным кодексом Грузии был введен запрет на вступление в брак лицам младше 18 лет, родственники стали стараться скрыть фактический брак между несовершеннолетними до их совершеннолетия, опасаясь уголовного преследования, пояснила в апреле 2018 года "Кавказскому узлу" представитель неправительственной организации "42-я статья Конституции" Елена Филеева.

"До ужесточения норм закона, когда еще в брак было запрещено вступать до 17 лет, были случаи, что прокуратура возбуждала уголовные дела и, так как браки были добровольными, [обвиняемые] получали условное наказание", - поясняла она.

Среди причин браков между несовершеннолетними - нежелание учиться, финансовые проблемы и стремление избежать порицания за внебрачные сексуальные связи, рассказали участники соцопроса, проведенного Национальным центром управления контроля заболеваний детского здоровья в 2017 году во всех регионах Грузии. Тогда в ходе исследования были опрошены 342 человека разных национальностей, в том числе кистинцы и аварцы, в 35 фокус-группах.

Согласно тексту исследования, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", количество зарегистрированных ранних браков за последние годы в Грузии снизилось. Так, в 2014 году было официально заключено 648 браков с девушками младше 18 лет, в 2015-м их количество снизилось до 593, а в 2016 году было заключено 5 браков. Среди юношей моложе 18 лет в 2014 году женились 27 человек, в 2015-м - 33, а в 2016 году - один.

Одна из участниц опроса, рано вступившая в брак, заявила, что считает это решение неправильным, так как вместо этого могла бы получить хорошее образование и работу. Другая опрошенная также сообщила о желании получить высшее образование, но ей, по ее словам, запретил муж.

Число незарегистрированных ранних браков в этом исследовании не приводилось, но, по оценкам авторов соцопроса, оно может достигать 20 тысяч, сообщила в апреле 2018 года представитель Национального центра управления контроля заболеваний детского здоровья Лела Шенгелия, отметив, что проблема ранних браков характерна для всех регионов Грузии, в том числе и столицы.