Силовики в Баку пресекли акцию против домашнего насилия

05 февраля 2021, 14:12

Сотрудники полиции помешали активисткам, которые вышли 4 февраля к Дому правительства в Баку, провести акцию протеста против домашнего насилия. Поводом для уличного протеста стало убийство 32-летней женщины, пояснила одна из участниц акции.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активистки и ранее пытались привлечь внимание властей к проблеме домашнего насилия. 8 марта 2020 года участницы шествия феминисток в Баку указали властям на эту проблему. Организаторы акции призвали обеспечить равные права мужчин и женщин на работу и образование, а также присоединиться к Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием над женщинами. Одна из участниц акции подверглась травле и попыталась покончить с собой. Прокуратура возложила вину за произошедшее на активистов феминистского движения.

4 февраля группа азербайджанских активисток перед Домом правительства развернула три баннера, которые вместе выражали фразу "Убийства женщин - политические". Спустя пять минут прибывшие на место акции сотрудники полиции вырвали у активисток плакаты. Женщины прекратили акцию и стали расходиться, а полицейские еще некоторое время шли за ними по бульвару.

Одна из участниц акции Гюльнара Мехтиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что поводом для акции стало, в том числе недавнее убийство 32-летней женщины. Оно продемонстрировало, что в Азербайджане продолжаются преступления на почве гендерного насилия, отметила женщина.

"Останки женщины были обнаружены в мусорном баке. Это преступление вызвало резонанс, и убийца был арестован. Однако еще неизвестно, какое наказание ему назначат. Но многие преступления на почве бытового насилия остаются нерасследованными. Иногда женщин не убивают, просто они не выдерживают и сводят счеты с жизнью. Недавно достоянием гласности стало два таких случая", - сообщила Гюльнара Мехтиева.

По версии МВД Азербайджана, в убийстве уроженки Бабекского района Бану Мамедовой, останки которой были найдены в мусорном баке в Насиминском районе, подозревается отец ее супруга. По предварительным данным, убийство совершено на почве ревности. Уголовное дело возбуждено по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, сообщил 28 января 1news.az.

По словам Мехтиевой, согласно официальным данным, в 2019 году на почве бытового насилия были убиты 37 женщин. "Убийства, как правило, совершаются мужьями, братьями, зятьями", - сказала она, отметив, что случаи избиения женщин не попадают в статистику.

На ее взгляд, государство не принимает должных мер для предотвращения преступлений против женщин.

"Мы не случайно избрали местом проведения акции площадь перед Домом правительства. Там находятся госкомитет по делам женщин, семьи и детей и аппарат омбудсмена. Эти структуры больше других должны заниматься борьбой против бытового насилия в отношении женщин. И в целом это здание называется Домом правительства, которое также ответственно за гибель людей, становящихся жертвами гендерного насилия. Правоохранительные органы часто не расследуют преступления против женщин, совершенные их родственниками, считая, что это их внутреннее дело. И эта безнаказанность приводит к новым преступлениям. Потому что такие случаи не находят общественного порицания", - считает Мехтиева.

По ее словам, активистки проводили уже несколько акций с требованием присоединения Азербайджана к Стамбульской конвенции Совета Европы против насилия над женщинами.

Стамбульская конвенция, или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием представляет собой универсальный механизм для изменения ситуации, считает она. Цель документа - предупреждение насилия, защита жертв и наказание виновных. Одновременно Стамбульская конвенция подтверждает бытовое насилие как отдельный вид нарушения прав человека и таким образом выводит его за рамки внутренних дел государств.

Стамбульская конвенция предусматривает учреждение механизма постоянного мониторинга со стороны Совета Европы. Это означает, что международные представители будут располагать полномочиями, запрашивать, требовать всю информацию от госорганов, выдавать им обязательные к исполнению рекомендации. Кроме того, конвенция ужесточает меры наказания за насилие против женщин и требует дополнения Уголовного кодекса целым рядом специальных статей. Наказание вводится за такие деяния, как принуждение к браку, принудительные аборты и преследование женщин. Также конвенция требует обеспечить безопасность жертв в ходе расследования, рассказала ранее Айгюль Джафарова, соорганизатор акции в защиту прав женщин в Баку 20 октября 2019 года.

"После наших акций Госкомитет по делам женщин, семьи и детей направил в парламент предложения о ратификации Стамбульской конвенции. Но пока такого решения нет", - отметила Мехтиева.

По ее словам, в Азербайджане все еще распространена практика выдачи девушек замуж в несовершеннолетнем возрасте. "Не принимаются меры, когда в семьях не разрешают девочкам учиться", - отметила она.

В госкомстате Азербайджана сообщили, что в 2019 году потерпевшими в преступлениях на почве бытового насилия стали 1038 женщин, в том числе 12 в возрасте до 18 лет и одна беременная. При этом 37 женщин были убиты, в том числе одна несовершеннолетняя. В 24 случаях были попытки убийства женщин, в том числе двух несовершеннолетних и одной одной беременной. 23 женщины получили тяжелые телесные повреждения, 94 - менее тяжкие, 831 - легкие. Были зарегистрированы восемь случаев истязаний, два факта угрозы убийством или избиения и 19 "других случаев", рассказали в госкомстате корреспонденту "Кавказского узла".

При этом в ведомстве добавили, что, согласно официальной статистике, случаев самоубийств женщин не зарегистрировано. Представители госкомитета по делам женщин, семьи и детей оказались недоступны для комментариев.

Правительство Азербайджана "предпринимает значительные усилия по предотвращению насилия по признаку пола". Прежде всего были проведены тренинги для судей и адвокатов по реализации закона о борьбе против бытового насилия. В местных органах власти действуют группы мониторинга по гендерному насилию и жестокому обращению с детьми, а увеличение числа женщин в правоохранительных органах рассматривается как успешный результат усилий по предотвращению дискриминации в отношении женщин, сообщало правительство в ноябре 2019 года.

Напомним, 8 марта 2019 года, группа феминисток в Баку инициировала шествие "Выступи против насилия". Силовики оттеснили женщин с площади, в разгоне акции участвовала также группа женщин-провокаторов. Разгон первой в столице Азербайджана акции феминисток подтвердил наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, но жительницы страны все активнее стремятся к профессиональной реализации, констатировала в марте 2019 года журналистка Хадиджа Исмайлова.