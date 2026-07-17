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02:30, 17 июля 2026

МИД Азербайджана подтвердил гибель капитана атакованного у Одессы судна

Судно Atlas Bey. Фото: Babur Halulu / www.shipspotting.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Капитан гражданского торгового судна Atlas Bey погиб в результате атаки беспилотника у берегов Одессы. Тело гражданина Азербайджана найдено и будет отправлено на родину. 

"Кавказский узел" писал, что 11 граждан Азербайджана находились на борту гражданского торгового судна Atlas Bey, атакованного беспилотником у побережья Одессы днем 14 июля. МИД Азербайджана 15 июля сообщил, что десять из них были эвакуированы, а поиски капитана продолжаются. 

Тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey, гражданина Азербайджана Самеда Насруллаева, найдено и доставлено в Одессу, сообщило вечером 16 июля министерство иностранных дел Азербайджана. 

“Как только будут завершены необходимые мероприятия, тело будет отправлено в нашу страну. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и родственникам погибшего капитана. Да помилует его Аллах!”, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД. 

Ведомство вновь не указало, кто несет ответственность за атаку на гражданское судно, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime. За 12 часов до сообщения о погибшем капитане МИД объявил, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Российскую Федерацию отправился с официальным визитом в РФ, чтобы встретиться 17 июля со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

15 июля МИД Азербайджана призвало граждан страны “воздержаться от поездок в регионы, где ведутся военные действия”, в том числе отказаться от работы на транспортных средствах и морских судах, курсирующих через такие регионы. 

“Ситуация с безопасностью в регионе остается крайне напряженной, особенно в результате продолжающихся военных действий в Черноморском бассейне (...) Учитывая географическое положение и интенсивность военных действий, риски для гражданских судов и их экипажей значительно возросли”, - цитировало сообщение ведомства официальное информагентство “Азертадж”. 

"Кавказский узел" также писал, что посол России в Баку Михаил Евдокимов 6 июля был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с атакой беспилотника 5 июля на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области. Российские удары по объектам SOCAR на территории Украины рассматриваются Баку как часть более широкого комплекса разногласий и попытка принуждения Азербайджана к отказу от собственного внешнеполитического курса, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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