Азербайджанские феминистки обвинили власти в смерти жертвы домашнего насилия

04 августа 2021, 20:59

Группа феминисток провела акцию перед зданием управления полиции в Баку, чтобы привлечь внимание к гибели жительницы поселка Зиря Севиндж Магеррамовой, которая жаловалась на побои со стороны мужа. Участницы акции облили краской здание и были задержаны на полчаса.

У пришедших к зданию полиции активисток был плакат "Убийцей Севиндж является государство!". Они облили двери управлении полиции красной краской.

"Мы сюда каждый день приходили с жалобой по делу Севиндж, которую жестоко избил муж в марте. Но в полиции, вместо того чтобы арестовать насильника, ее уговаривали помириться. В течение двух месяцев никаких мер не было принято для задержания мужа Севиндж", - сказала одна из участниц акции Нармин Шахмарзаде.

По словам другой активистки, Гюльнары Мехтиевой, муж избил Магеррамову в марте.

"Полиция всячески старалась замять это дело. Женщину все уговаривали помириться с мужем. В мае она вынуждена была сделать это ради того, чтобы увидеть детей, которых муж отправил к своим родственникам. Это управление полиции замешано в крови Севиндж. И мы захотели это символизировать это", - сказала Мехтиева.

Акция транслировалась на странице "Микроскоп медиа" в Facebook. Сотрудники полиции отобрали у феминисток плакаты. А те в ответ стали скандировать: "Убийства женщин - политические".

Полиция также помешала активисткам написать лозунги на стене здания управления и препятствовала журналистам вести съемку. Были задержаны Гюльнара Мехдиева, Севги Исмаилбейли, Нармин Шахмарзаде и журналистки Ульвия Али и Наргиз Абсамалова. Спустя полчаса всех задержанных отпустили, сообщила Ульвия Али.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев опроверг информацию о задержаниях на акции и физическом давлении на журналистов и активисток. Он также заявил, что не соответствуют действительности заявления о том, что полиция бездействовала в ответ на жалобы Магеррамовой на семейное насилие.

По словам Гаджиева, в Хазарском районном управлении полиции 26 марта было начато уголовное дело по факту избиения жителем поселка Зиря своей супруги Севиндж Магеррамовой. Материалы дела по статьям 133.1 (истязание) и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК Азербайджана были направлены в Хазарский районный суд. В ходе судебного разбирательства стороны достигли примирения. При этом полиция приняла все меры, провела следственные действия, предусмотренные законом, заявил Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

"В то время Магеррамовой было предложено размещение в женском приюте, однако она отказалась, заявив, что не хочет разлучаться с семьей и детьми", - отметил Гаджиев. Что касается убийства Магеррамовой, то следствие ведется прокуратурой, сказал он.

Информация об убийстве Севиндж Магеррамовой 1997 года рождения поступила 3 августа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Хазарской районной прокуратуре.

По данным ведомства, муж убитой 1979 года рождения, узнав о том, что после ссоры жена сбежала и спряталась у соседа, ворвался в его дом. Он ударил ножом соседа и его работника, после чего нанес многочисленные ножевые ранения своей жене. Женщина скончалась, ее супруг задержан и против него начато уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, рассказали в прокуратуре.

Напомним, впервые феминистки в Баку попытались провести акцию "Выступи против насилия" 8 марта 2019 года. Силовики разогнали их, чем подтвердили наличие "мощных гендерных стереотипов" в азербайджанском обществе, констатировала журналистка Хадиджа Исмайлова. 8 марта 2020 года участники организованного феминистками шествия в Баку указали властям на проблему семейного насилия; полицейские задержали нескольких участников акции. В этом году полиция разогнала марш феминисток в Баку, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве. Активистки заранее уведомили власти об акции, но получили отказ в согласовании, сообщила одна из организаторов Гюльнара Мехтиева.