Бахтияр Гаджиев попросил о психологической помощи

08 июня 2023, 08:09

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Содержащийся в Азербайджане под стражей общественный активист Бахтияр Гаджиев заявил, что нуждается в психологической помощи. Он просил передать омбудсмену просьбу о направлении к нему специалиста.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня по просьбе следствия. Защита Гаджиева назвала это решение суда необоснованным и обжаловала его, но апелляция была оставлена без удовлетворения. Позднее суд также отказался удовлетворить ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. 24 мая Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения. Тем временем Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева. С утра 6 июня начались обыски в квартире азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в доме родителей и в квартире его брата в Гяндже. Также проводился обыск в квартире друга Гаджиева Раиля Аббасова в Баку, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным.

У Гаджиева усиливается психологическая напряженность, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» посетивший его 7 июня в Бакинском СИЗО-1 адвокат Фахраддин Мехтиев.

“Бахтияр Гаджиев нуждается в психологической помощи. У него все более нарастает психологическая напряженность. Он испытывает панические атаки, постоянную тревогу, предчувствие чего-то страшного. Это приносит ему и физические страдания – ощущения удушья, бессонницу, головные боли», - рассказал адвокат.

По словам защитника, Гаджиев попросил его обратиться к омбудсмену с просьбой направить к ему для оказания помощи психолога-специалиста.

«Бахтияр не был в курсе многочисленных обысков у его близких, - отметил адвокат. - Я также с учетом его психологической напряженности не стал обсуждать с ним вопрос о проведении 6 июня обысков на его квартире, в домах родителей, брата и друга, а также автомобиле Бахтияра».

Защитник отметил, что пока новых обвинений Гаджиеву не было выдвинуто.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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